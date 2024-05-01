ФОТО | Сегодня выросло несколько акцизов на топливо. Как это повлияло на цены?

Из-за повышения акциза цена на дизельное топливо вырастет на 0,027 евро за литр плюс налог с оборота. С учетом налог рост цены составит 0,033 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,21 евро за литр.

Помимо акциза на дизельное топливо, повысятся акцизы и на некоторые другие энергоносители.

Все изменения акцизов с 1 мая 2024 года представлены в таблице ниже.

Из газообразного топлива для транспорта акциз увеличится на сжиженный природный газ (СПГ) и природный газ (CNG).