Экономика
01.05.2024, 17:52

ФОТО | Сегодня выросло несколько акцизов на топливо. Как это повлияло на цены?

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Kütusehinnad täna Neste tanklas.
Kütusehinnad täna Neste tanklas.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

С первого мая акциз на дизельное топливо вместо 0.372 евро за литр - составляет 0.399 евро за литр. Судя по ценам на заправках, на ценах это особо не сказалось.

Из-за повышения акциза цена на дизельное топливо вырастет на 0,027 евро за литр плюс налог с оборота. С учетом налог рост цены составит 0,033 евро за литр. Акциз на дизельное топливо специального назначения останется на нынешнем уровне – 0,21 евро за литр.

Помимо акциза на дизельное топливо, повысятся акцизы и на некоторые другие энергоносители.

Все изменения акцизов с 1 мая 2024 года представлены в таблице ниже.

Из газообразного топлива для транспорта акциз увеличится на сжиженный природный газ (СПГ) и природный газ (CNG).

Kütisehinnad täna Alexelas.
Kütusehinnad täna Olerexis.

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