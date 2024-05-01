Эстония уже 20 лет член ЕС: 84% жителей страны поддерживают членство в Европейском Союзе

„Европейский Союз постоянно развивается, и на протяжении 20 лет мы также направляем его развитие. Нам доверяют, нас слушают и учитывают наше мнение, - подчеркнула премьер-министр Кая Каллас. - Вступление Эстонии в Европейский Союз стало историей успеха, которая теперь позволяет нам помогать другим странам, включая Украину, на пути к тому, чтобы стать государством ЕС“.

Премьер-министр отметила, что за время членства в Европейском Союзе экономика Эстонии и средняя зарплата выросли почти в четыре раза. „С помощью Европейского Союза мы смогли сделать значительные инвестиции в строительство нашей страны и инфраструктуры в различных областях, чтобы населению Эстонии жилось хорошо и безопасно“.

Она также сказала, что вступление в Европейский Союз и Шенгенскую визовую зону обеспечило жителям нашей страны свободу путешествовать, учиться и работать в других государствах-членах.

„Давайте помнить, что Европейский Союз – это не „они“ далеко в Брюсселе. Мы сами являемся Европейским Союзом“, - подчеркнула Кая Каллас.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна подчеркнул то, как Европейский союз влияет на нашу безопасность, а также то, что теперь настала очередь Эстонии отстаивать открытость ЕС. „То, что мы являемся частью европейской семьи, дало Эстонии уверенность в том, что мы никогда больше не будем одни. Сегодня это важнее, чем когда-либо, поскольку продолжающаяся жестокая агрессия России в Украине доказала, что серые зоны в Европе только поощряют Россию продолжать свою империалистическую захватническую войну. Поэтому мы твердо выступаем за продолжение политики открытых дверей Евросоюза и делимся опытом вступления в Евросоюз с другими странами, которые хотят стать частью европейской семьи, включая Украину и Молдову, а также ряд балканских стран“, - сказал Цахна. „Мы надеемся вскоре поздравить Украину и других кандидатов со вступлением в Европейский Союз, как 1 мая 2004 года поздравляли Эстонию 20 лет назад!“ – добавил он.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что, несмотря на свое долгое членство в ЕС, Эстония по-прежнему является отличным примером для подражания в ЕС в плане направления социального развития. „Членство Эстонии в Европейском Союзе является ежедневным свидетельством нашей принадлежности к Европе вместе с другими независимыми и успешными странами. 20 лет членства внесли большой вклад в развитие эстонского общества и страны, а также в рост благосостояния нации. Но здесь еще предстоит много работы. Наше общее благосостояние возросло, но оно не в равной степени доступно всем. Поэтому принадлежность к ЕС является еще и ежедневным напоминанием нам как стране о необходимости прилагать усилия - поскольку мы сравниваем себя в первую очередь не со странами, с которыми мы должны были вместе быть в составе Советского союза в результате оккупации, а с Северной и Западной Европой, то, к счастью, у нас есть много примеров равенства, прав и отстаивания демократии“. Он добавил, что сегодня задача Эстонии – предложить поддержку на основании собственного опыта тем, кто хочет вступить в Европейский Союз, включая Украину.