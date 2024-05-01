Из-за угрозы взрыва газа эвакуировали жильцов многоквартирного дома
На прошлой неделе в жилых домах по всей Эстонии снова произошло много пожаров, возникших по разным причинам. К счастью, почти во всех домах имелся дымовой датчик, который спас людям жизнь и предотвратил крупный ущерб. В одном случае жильцов многоквартирного дома уберег датчик, установленный у соседа.
На прошлой неделе из находящейся в Кохтла-Ярве квартиры поступил сигнал пожарной тревоги. Центр управления G4S связался с владельцем квартиры, и хотя тот находился дома, он попросил прислать патруль, так как подъезд был задымлен и было непонятно, откуда идет дым. Информацию незамедлительно передали и спасателям. На месте происшествия выяснилось, что у соседа на первом этаже начал дымить газовый бойлер, дым проник в коридор, из-за чего и сработал дымовой датчик. Отреагировавшие на вызов спасатели вошли в квартиру, где дымился бойлер, чтобы ликвидировать очаг возгорания. В то же время жильцов трехэтажного дома эвакуировали, в подъезде перекрыли газ. По предварительным данным, пожар начался из-за электрического полотенцесушителя, находившегося в том же помещении, что и бойлер, и пламя перекинулось от полотенцесушителя на бойлер. Владельцу квартиры запретили пользоваться электросистемой до тех пор, пока ее не проверят электрики. Также квартирному товариществу запретили включать газовую систему, пока техники не проведут техобслуживание. Медики осмотрели на месте трех находившихся в доме человек, один был доставлен на автомобиле скорой помощи в больницу для более тщательного осмотра.
В Ярвамаа датчик Nublu также передал сигнал пожарной тревоги, на который по желанию владельца жилья отреагировал патруль. О происшествии сообщили и спасателям, так как, по словам владельца, в доме взорвалась электрическая духовка и все было в дыму. На месте происшествия выяснилось, что из-за перегрузки загорелась электропроводка, из-за чего воспламенилась и электрическая плита. Жилец находился дома и быстро потушил пожар порошковым огнетушителем, благодаря чему удалось предотвратить крупный ущерб. Помимо владельца, в доме находились двое детей. Медики скорой помощи осмотрели всех людей, находившихся в доме.
В тот же день в Ярвамаа – также в волости Тюри – произошел пожар в жилом доме. Утром рабочего дня молодая семья ушла из дома, и в это время загорелись стоявшая на варочной панели полка для приправ и пластина за плитой.
Вероятно, до ухода из дома кто-то из жильцов случайно включил плиту, и поскольку семья никогда не использовала для готовки дальние конфорки, на свободную поверхность поставили деревянную полку для приправ, и она загорелась. Вскоре на телефоны членов семьи пришло уведомление о пожарной тревоге от дымового датчика Nublu. Хозяева попросили соседку проверить, в чем дело, и она увидела через окно кухни пламя. Благодаря быстрому обнаружению пожара пострадала только стена за плитой и частично – мебель.
В выходные сигнал пожарной тревоги поступил из квартиры в Кярдла. Прибывший на место происшествия патруль установил, что в трубе здания загорелась сажа и возник дым, из-за чего и сработал пожарный извещатель. Огонь не успел распространиться по зданию, в инциденте никто не пострадал. Спасатели потушили очаг возгорания.