Рейды на трезвость. За несколько дней полиция задержала 29 водителей(11)
В Эстонию пришла теплая погода, и полиция провела большой рейд, в ходе которого было проверено 630 водителей. Часть автомобилистов продолжить движение уже не смога. Что грозит тем, кто решил выпить перед поездкой, какое количество водителей игнорирует закон и сколько нужно алкоголя, чтобы полиция вас задержала — в материале RusDelfi.
Рейды на трезвость еженедельно, отмечают в Департаменте полиции и погранохраны. К примеру, 29 апреле представителями полиции было выявлено трое водителей, которые не смогли продолжить поездку, поскольку сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Днем ранее сотрудники правопорядка задержали 26 нарушителей, севших за руль в пьяном виде.
„В последнее время заметно увеличивается количество нетрезвых водителей, свою роль играет улучшение погоды: в теплый сезон люди чаще выезжают на природу, отдыхают и употребляют алкоголь, — комментирует руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс. — Поэтому увеличивается и число людей, которые решают сесть за руль в нетрезвом состоянии. В последнее время произошло уже семь аварий, которые спровоцировали водители в состоянии алкогольного опьянения“.
Полиция напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в размере до 1200 евро, арестом, или лишением водительских прав сроком до двенадцати месяцев. Но главное – водители рискуют своими жизнями и жизнями других людей. Садясь за руль, стоит помнить, что мы несем ответственность за всех участников дорожного движения.
„Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке“, — подчеркивают власти.
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