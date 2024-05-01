Рейды на трезвость. За несколько дней полиция задержала 29 водителей

Рейды на трезвость еженедельно, отмечают в Департаменте полиции и погранохраны. К примеру, 29 апреле представителями полиции было выявлено трое водителей, которые не смогли продолжить поездку, поскольку сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Днем ранее сотрудники правопорядка задержали 26 нарушителей, севших за руль в пьяном виде.

„В последнее время заметно увеличивается количество нетрезвых водителей, свою роль играет улучшение погоды: в теплый сезон люди чаще выезжают на природу, отдыхают и употребляют алкоголь, — комментирует руководитель центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс. — Поэтому увеличивается и число людей, которые решают сесть за руль в нетрезвом состоянии. В последнее время произошло уже семь аварий, которые спровоцировали водители в состоянии алкогольного опьянения“.

Полиция напоминает, что вождение в нетрезвом состоянии наказывается штрафом в размере до 1200 евро, арестом, или лишением водительских прав сроком до двенадцати месяцев. Но главное – водители рискуют своими жизнями и жизнями других людей. Садясь за руль, стоит помнить, что мы несем ответственность за всех участников дорожного движения.

„Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке“, — подчеркивают власти.

Чтобы мужчина весом 80 кг имел степень опьянения 1,5 промилле, он должен выпить примерно пять пол-литровых бутылок пива крепостью 4,7% (всего — 2,4 л пива)

бутылку + еще один бокал вина крепостью 13% (0,9 л вина)

пол бутылки + одну рюмку водки (крепость 40%, объем 0,29 л) У женщины весом 60 кг опьянение в 1,5 промилле будет, если она выпьет примерно три пол-литровых бутылки пива крепостью 4,7% (всего — 1,5 л пива)

три четверти бутылки вина крепостью 13% (0,6 л)

чуть больше четырех рюмок (4cl) водки (крепость 40%, объем 0,18 л) Здесь не учитывается: время от распития алкоголя до момента изменения степени опьянения — на практике это очень влияет на результат

чего и сколько человек выпил и съел

другие индивидуальные особенности В среднем человек трезвеет на 0,1 промилле в час.