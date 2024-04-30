Автомобильный налог снова меняется. Регистрационный взнос теперь распространится на всех

Закон о налоге на автотранспортные средства, находящийся на рассмотрении Рийгикогу, противоречит законодательству Европейского Союза. Законопроект ставит ввоз подержанных автомобилей в невыгодное положение по сравнению с покупкой подержанного транспортного средства в Эстонии - регистрационный сбор должен быть уплачен за транспортное средство, привезенное из-за границы, но не за транспортное средство, купленное в Эстонии. Европейская комиссия заявила, что этого быть не должно.

Премьер-министр Кая Каллас заявила вчера в ответ на запросы Рийгикогу, что необходимо устранить несоответствие транспортного налога законам Европейского Союза. Решение состоит в том, что регистрационный сбор взимается с каждого. „Хорошая новость заключается в том, что регистрационный сбор, вероятно, снизится для всех, поскольку база его применения расширилась“, - прокомментировала Каллас. „Может быть, это действительно обойдется людям дешевле“, -предположила она.

Если оппозиция придерживалась мнения, что правительство должно отозвать законопроект о транспортном налоге из-за его противоречия законодательству Евросоюза, то Каллас такой возможности не видит. „В любом случае мы вынуждены платить этот автомобильный налог“, - подтвердила она в Рийгикогу. По ее словам, Минфин уже подготовил поправку, она будет представлена ​​до второго чтения законопроекта в Рийгикогу и у комиссий будет время ее обсудить.

В Минфине не пожелали комментировать слова премьер-министра. В министерстве подтвердили, что одним из вариантов действительно является рассмотрение вопроса об установлении регистрационного сбора для всех первых транзакций и уменьшении размера комиссии по сравнению с тем, что предлагалось ранее. Подробности изменений министерство обещает опубликовать в конце следующей недели.

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