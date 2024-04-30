ФОТО | Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Таллинн-Пярну
Два человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе Таллинн-Пярну в поселке Ядивере.
Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги около 15:10.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Avеnsis, которым управлял 53-летний мужчина, двигался из Таллинна в сторону Пярну, по неизвестной причине вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q3, которым управляла 56-летняя женщина, двигавшаяся из Пярну в сторону Таллинна.
В результате столкновения оба водителя пострадали, и скорая помощь доставила их в больницу.
Оба водителя имели водительские права соответствующей категории.
Точные обстоятельства происшествия и состояние водителей уточняются.
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