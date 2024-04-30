ФОТО | Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Таллинн-Пярну

Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги около 15:10.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Avеnsis, которым управлял 53-летний мужчина, двигался из Таллинна в сторону Пярну, по неизвестной причине вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi Q3, которым управляла 56-летняя женщина, двигавшаяся из Пярну в сторону Таллинна.

В результате столкновения оба водителя пострадали, и скорая помощь доставила их в больницу.

Оба водителя имели водительские права соответствующей категории.

Точные обстоятельства происшествия и состояние водителей уточняются.

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