Конституционная комиссия направила на второе чтение законопроект, позволяющий использовать замороженные активы

Проект закона о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине. Помимо этого, законопроект уточняет компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дает более четкие правовые основания для применения санкций и ведения соответствующего надзора.

Перед вторым чтением комиссия сделала семь предложений о внесении поправок, в том числе предложила поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.