Конституционная комиссия направила на второе чтение законопроект, позволяющий использовать замороженные активы
30 апреля конституционная комиссия Рийгикогу решила направить пленарному заседанию на второе чтение законопроект, позволяющий использовать для возмещения нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные российские активы, находящиеся под международными санкциями
Проект закона о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине. Помимо этого, законопроект уточняет компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дает более четкие правовые основания для применения санкций и ведения соответствующего надзора.
Перед вторым чтением комиссия сделала семь предложений о внесении поправок, в том числе предложила поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.
Согласно законопроекту, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее государство должно выставить нанесшему ущерб государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки. Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Согласно внесенной в законопроект поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру. Согласно законопроекту, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.
Инициированный правительством законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу в середине ноября. Перед тем, как направить законопроект на второе чтение, конституционная комиссия неоднократно обсуждала создание соответствующего регулирования и его значение с экспертами государственного права, банковской сферы, внешней политики Эстонии и с представителями судов.
Конституционная комиссия предложила провести второе чтение законопроекта в среду на следующей неделе, 8 мая.
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