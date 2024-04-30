Под Куусалу трое мужчин отвезли жертву в лес и избили до полусмерти

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал Delfi, что на прошлой неделе водитель заметил на Петербургском шоссе в волости Куусалу голосующего на обочине молодого человека. Водитель подобрал его и отвез на автозаправочную станцию в Йыэляхтме.

„По просьбе пострадавшего работник автозаправочной станции вызвал скорую помощь и полицию, так как до этого трое мужчин увезли пострадавшего из Таллинна в лес в волости Куусалу, применили в отношении него насилие, отобрали вещи и оставили в лесу“, - сказал Варес.