30.04.2024, 17:20
Под Куусалу трое мужчин отвезли жертву в лес и избили до полусмерти(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция выясняет, почему молодого человека вывезли в лес и избили. Нападавших он не знал.
Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал Delfi, что на прошлой неделе водитель заметил на Петербургском шоссе в волости Куусалу голосующего на обочине молодого человека. Водитель подобрал его и отвез на автозаправочную станцию в Йыэляхтме.