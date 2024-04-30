ЧП и криминал
30.04.2024, 17:20

Под Куусалу трое мужчин отвезли жертву в лес и избили до полусмерти

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Фото иллюстративное! Лес в Куусалу
Фото иллюстративное! Лес в Куусалу
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция выясняет, почему молодого человека вывезли в лес и избили. Нападавших он не знал.

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал Delfi, что на прошлой неделе водитель заметил на Петербургском шоссе в волости Куусалу голосующего на обочине молодого человека. Водитель подобрал его и отвез на автозаправочную станцию в Йыэляхтме.

„По просьбе пострадавшего работник автозаправочной станции вызвал скорую помощь и полицию, так как до этого трое мужчин увезли пострадавшего из Таллинна в лес в волости Куусалу, применили в отношении него насилие, отобрали вещи и оставили в лесу“, - сказал Варес.

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