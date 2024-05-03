Coop Pank хочет собрать более полумиллиона евро в Фонд резервистов(1)
Coop Pank запустил новую программу Kaardivägi, в рамках которой 1 цент с каждого карточного платежа присоединившихся к ней клиентов поступает в Фонд резервистов, созданный для поддержки национальной обороны Эстонии. Со своей стороны, банк добавляет к каждому платежу еще 1 цент, чтобы в сотрудничестве с клиентами усилить обороноспособность Эстонии.
Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк подчеркнул, что, будучи отечественным банком, Coop Pank имеет вытекающее из его миссии обязательство способствовать сохранению свободы Эстонии и укреплению нашей обороноспособности: „Обороноспособность Эстонии основана на армейском резерве, в который входят 90 тысяч резервистов. Предприниматели и частные лица – мы все можем внести свой вклад в укрепление нашей воли к защите, предоставить резервистам необходимую подготовку и способствовать их готовности действовать“.
Ринк отметил, что Coop Pank способствует укреплению обороноспособности, поощряя своих сотрудников участвовать в сборах резервистов и сохраняя на период учений обычную зарплату, но теперь банк хочет сделать следующий шаг, призывая клиентов помогать и внося собственный вклад в Фонд резервистов.
„Мы приглашаем всех своих клиентов, которым дорога Эстония и наша свобода, присоединиться к программе Kaardivägi“, - сказал Ринк. Присоединившийся к программе клиент с каждого платежа по карте отчисляет 1 цент в Фонд резервистов, к которому Coop Pank добавляет еще 1 цент.
У Coop Pank 189 000 клиентов повседневного банкинга. Частное лицо, которое совершает, например, 30 карточных платежей в месяц или один платеж ежедневно, подключаясь к программе Kaardivägi, жертвует на национальную оборону Эстонии в среднем 30 центов в месяц, или 3,6 евро в год. Вместе со взносом Coop Pank за одного такого клиента в Фонд резервистов ежегодно выплачивается 7,2 евро.
„Хотя большинство клиентов не почувствуют такой ежемесячный 30-центовый вклад, с учетом карточных платежей всех клиентов вместе со вкладом банка получится немалая сумма. Например, если к программе Kaardivägi присоединится половина наших клиентов, то есть 90 000 человек, вместе мы пожертвуем на укрепление обороноспособности Эстонии более полумиллиона евро, а это уже значительный вклад“, - отметил Маргус Ринк.
19 апреля министр обороны Ханно Певкур и председатель совета Фонда содействия национальной обороне Тоомас Луман подписали меморандум о сотрудничестве, на основании которого и был создан Фонд резервистов.
По словам главы сил обороны генерала Мартина Херема, Coop Pank является одним из первых предприятий, которые для сбора пожертвований в фонд вывели на рынок специальный продукт, позволяющий предприятию вместе с его клиентами вкладываться в безопасность Эстонии: „Целью Фонда резервистов является поддержка национальной обороны Эстонии и резервистов добровольными пожертвованиями, а также повышение нашей боеспособности. Фонд резервистов поддерживает участие эстонских резервистов в долговременной подготовке, приобретение специальной техники и укрепление чувства сплоченности резервистов, а также позволяет отметить лучших резервистов и лучшие резервные подразделения“.
И Маргус Ринк, и Мартин Херем призывают эстонских предпринимателей задуматься о возможностях своих услуг и продуктов, чтобы вместе с клиентами внести вклад в укрепление потенциала национальной обороны Эстонии. „Фонд резервистов – крайне важная инициатива Министерства обороны, и свой вклад в сбор средств в фонд могут внести все жители Эстонии и предприниматели“, - добавил Ринк.
Чтобы присоединиться к Kaardivägi, клиент Coop Pank может привязать свою банковскую карту к программе в мобильном приложении или в интернет-банке. Новые клиенты также могут присоединиться, открыв текущий счет в Coop Pank. Когда карта будет связана с программой, с каждого платежа будет списываться 1 цент в Фонд резервистов, а банк будет дополнительно вносить в фонд еще 1 цент. Пожертвования освобождаются от подоходного налога, они автоматически отражаются в налоговой декларации пожертвователя, и с пожертвований возвращается подоходный налог. При желании клиент может в любой момент выйти из программы Kaardivägi.