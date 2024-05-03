Coop Pank хочет собрать более полумиллиона евро в Фонд резервистов

Председатель правления Coop Pank Маргус Ринк подчеркнул, что, будучи отечественным банком, Coop Pank имеет вытекающее из его миссии обязательство способствовать сохранению свободы Эстонии и укреплению нашей обороноспособности: „Обороноспособность Эстонии основана на армейском резерве, в который входят 90 тысяч резервистов. Предприниматели и частные лица – мы все можем внести свой вклад в укрепление нашей воли к защите, предоставить резервистам необходимую подготовку и способствовать их готовности действовать“.

Ринк отметил, что Coop Pank способствует укреплению обороноспособности, поощряя своих сотрудников участвовать в сборах резервистов и сохраняя на период учений обычную зарплату, но теперь банк хочет сделать следующий шаг, призывая клиентов помогать и внося собственный вклад в Фонд резервистов.

„Мы приглашаем всех своих клиентов, которым дорога Эстония и наша свобода, присоединиться к программе Kaardivägi“, - сказал Ринк. Присоединившийся к программе клиент с каждого платежа по карте отчисляет 1 цент в Фонд резервистов, к которому Coop Pank добавляет еще 1 цент.

У Coop Pank 189 000 клиентов повседневного банкинга. Частное лицо, которое совершает, например, 30 карточных платежей в месяц или один платеж ежедневно, подключаясь к программе Kaardivägi, жертвует на национальную оборону Эстонии в среднем 30 центов в месяц, или 3,6 евро в год. Вместе со взносом Coop Pank за одного такого клиента в Фонд резервистов ежегодно выплачивается 7,2 евро.

„Хотя большинство клиентов не почувствуют такой ежемесячный 30-центовый вклад, с учетом карточных платежей всех клиентов вместе со вкладом банка получится немалая сумма. Например, если к программе Kaardivägi присоединится половина наших клиентов, то есть 90 000 человек, вместе мы пожертвуем на укрепление обороноспособности Эстонии более полумиллиона евро, а это уже значительный вклад“, - отметил Маргус Ринк.