В прошлом году на европейском рынке обнаружили рекордное количество опасных товаров. Большая часть — косметика и игрушки

В Европейском союзе для обмена информацией между государствами-членами и оповещения об опасных товарах используется система быстрого оповещения Safety Gate.

«Отчет Европейской комиссии за 2023 год показывает, что государства-члены ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия через систему Safety Gate уведомили о 3 412 опасных товарах. Для сравнения: в 2022 году подобных уведомлений было 2117. Также было отмечено, что в 2023 году было получено больше уведомлений о последующих действиях - 4287, что больше, чем в прошлом году, когда подобных уведомлений было 3932», - сказала Яна Бальютис-Кютт, руководитель отдела безопасности товаров TTJA.

Больше всего уведомлений в 2023 году, а именно 32% от общего числа касались косметических товаров, игрушек - 13% и 12% касались транспортных средств или их частей. Большинство косметических товаров, признанных опасными, содержали запрещенный в ЕС синтетический ароматизатор BMHCA (бутилфенилметилпропиональ), который может быть токсичен для иммунной системы человека, вызывать раздражение кожи и аллергию. Наиболее распространенные виды риска были связаны с химическими веществами (51%) и травмами (21%).

В 2023 году Эстония уведомила о 21 опасном товаре через систему Safety Gate, и еще 108 опасных товаров были обнаружены на основе уведомлений из других стран. Это означает, что в 2023 году на рынке Эстонии было обнаружено по меньшей мере 129 различных опасных товаров. Больше всего Эстония оповещала об украшениях (33%), химических товарах (29%) и текстильных изделиях (14%).

«На едином европейском рынке, где товары перемещаются свободно, все они должны соответствовать требованиям ЕС. Органы надзора следят за тем, чтобы компании соблюдали эти требования, и в случае обнаружения опасного товара государственный орган может запретить его продажу или отозвать уже проданные товары», - пояснила Бальютис-Кютт.