В Ляэнемаа мужчины страдают от семейного насилия больше, чем женщины?

52,5 процента мужчин в Ляэнемаа в течение своей жизни подвергались физическому, психическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера. Что касается женщин Ляэнемаа, то этот процент составляет 45,3.

Представитель Хаапсалуского отделения полиции Рене Паюла сказал, что, скорее всего, речь идет о статистической аномалии: „На самом больше вызовов поступает от женщин, подвергшихся насилию“.

В прошлом году полиция Ляэнемаа зарегистрировала 117 случаев домашнего насилия, где жертвой была женщина, и 28 случаев, когда жертвой был мужчина.

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