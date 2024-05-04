На судебных счетах накапливаются миллионы. Читайте, в каких случаях вы можете потребовать возврат пошлины и залога

На конец 2020 года на депозитных счетах судов первой инстанции находилось 9,9 млн евро. Однако в конце прошлого года их было уже 11,5 миллионов — запасы быстро растут.

На счетах судов второй инстанции суммы меньше, но темпы роста выше: 185 000 евро было в конце 2020 года, а в прошлом году уже более 700 000 евро.

Часть этой суммы — деньги, которые люди имеют право получить обратно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Поскольку государство, как правило, само деньги не выплачивает.