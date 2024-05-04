Новости Эстонии
04.05.2024, 17:45

На судебных счетах накапливаются миллионы. Читайте, в каких случаях вы можете потребовать возврат пошлины и залога

 
Суммы, внесенные на депозиты судов, продолжают увеличиваться
Суммы, внесенные на депозиты судов, продолжают увеличиваться
ФОТО: Foto: Kiur Kaasik

Неискушенного в судебных делах человека может удивить тот факт, что во многих случаях государственную пошлину или залог можно вернуть, пишет „Эстонский Экспресс“.

На конец 2020 года на депозитных счетах судов первой инстанции находилось 9,9 млн евро. Однако в конце прошлого года их было уже 11,5 миллионов — запасы быстро растут.

На счетах судов второй инстанции суммы меньше, но темпы роста выше: 185 000 евро было в конце 2020 года, а в прошлом году уже более 700 000 евро.

Часть этой суммы — деньги, которые люди имеют право получить обратно. Для этого необходимо подать соответствующее заявление. Поскольку государство, как правило, само деньги не выплачивает.

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