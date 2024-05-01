Selver, Prisma, Stockmann, Maxima. Некоторые торговые сети до сих пор показывают российский флаг

Портал Propastop установил, что спустя более двух лет после начала войны российский триколор по-прежнему можно увидеть на экранах самообслуживания Prisma, Maxima, Stockmann и Apollo. Если говорить о сайтах, то государственный символ РФ на своей странице показывает Selver.

Руководитель службы по связям с общественностью Maxima Ингрид Пийрсалу на просьбу портала о комментарии сообщила, что „тема обязательно будет рассмотрена“. Какие действия будут предприняты и в какие сроки, она не уточнила.

Руководитель коммуникационной службы Prisma Керту Кярк была более конкретна и пообещала избавиться от российского флага на экранах в течение второго квартала.

Ответ на запрос, отправленный Selver 16 апреля, до Propastop до сих пор не дошел.

В начале апреля на экранах „R-kiosk“ все еще можно было увидеть российский флаг. Директор по маркетингу Индрек Ласс на запрос портала пообещал убрать флаг в течение одного дня, что и было сделано.

На домашней странице магазина Grossi до запроса Propastop тоже висел российский флаг, но сейчас его убрали. В кассах самообслуживания Elron еще в январе флаги были, но в апреле уже нет.

Propastop выделил магазины, у которых в этом отношении все порядке. Это, например, Coop, Rimi, Lidl, Kaubamaja и Rahva Raamat.

Портал отмечает, что флаги маленькие, но стоящий за ними пропагандистский посыл велик. Помимо поддержки агрессии, у российского флага в языковом меню есть еще одна коварная сторона: он показывает, что русский язык напрямую связан с российским государством. Таким образом распространяется вредный для Эстонии нарратив, будто Россия имеет право представлять всех русскоязычных людей.

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