Город прекращает деятельность ЦУ „Таллиннский русский лицей“

Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что одной из целей основанного в 2012 году ЦУ „Таллиннский русский лицей“ было содействие развитию начального и среднего образования на русском языке и организация дополнительного образования для учеников.

„В связи с переходом на эстонский язык обучения эта цель больше не актуальна, - сказал Яшин. - Расходы на деятельность учреждения составляют около 50 000 евро, эти средства мы направим на поддержку перехода на эстонский язык обучения в Таллинне и обеспечение качества обучения“.

Вице-мэр подчеркнул, что целевое учреждение не имеет прямой связи со школами, например, с Таллиннским русским лицеем. „Работа школ будет продолжаться в полном объеме, и город будет поддерживать их так же, как и все остальные учебные заведения Таллинна. Мы также продолжим поддерживать переход на эстонский язык обучения в еще больших объемах“, - пояснил Яшин.

Согласно проекту решения городского собрания, ликвидатором целевого учреждения будет назначена одна из членов правления Светлана Янчис.

ЦУ „Таллиннский русский лицей“ было основано решением Таллиннского городского собрания в 2012 году.

Решение о закрытии целевого учреждения принимает Таллиннское городское собрание.

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