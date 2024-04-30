Город прекращает деятельность ЦУ „Таллиннский русский лицей“(7)
На сегодняшнем заседании Таллиннская городская управа приняла решение направить городскому собранию проект решения, согласно которому будет завершена деятельность ЦУ „Таллиннский русский лицей“ (SA Tallinna Vene Lütseum) и начата процедура ликвидации.
Вице-мэр Алексей Яшин отметил, что одной из целей основанного в 2012 году ЦУ „Таллиннский русский лицей“ было содействие развитию начального и среднего образования на русском языке и организация дополнительного образования для учеников.
„В связи с переходом на эстонский язык обучения эта цель больше не актуальна, - сказал Яшин. - Расходы на деятельность учреждения составляют около 50 000 евро, эти средства мы направим на поддержку перехода на эстонский язык обучения в Таллинне и обеспечение качества обучения“.
Вице-мэр подчеркнул, что целевое учреждение не имеет прямой связи со школами, например, с Таллиннским русским лицеем. „Работа школ будет продолжаться в полном объеме, и город будет поддерживать их так же, как и все остальные учебные заведения Таллинна. Мы также продолжим поддерживать переход на эстонский язык обучения в еще больших объемах“, - пояснил Яшин.
Согласно проекту решения городского собрания, ликвидатором целевого учреждения будет назначена одна из членов правления Светлана Янчис.
ЦУ „Таллиннский русский лицей“ было основано решением Таллиннского городского собрания в 2012 году.
Решение о закрытии целевого учреждения принимает Таллиннское городское собрание.
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