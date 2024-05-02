ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Ситуация становится все хуже и хуже, люди отдают мошенникам рекордное количество денег

Как только в интернете появились платформы, туда же началось мошенничество . Истории о том, как люди отдают свои деньги мошенникам, кажутся невероятными, и возникает вопрос, как мошенникам удается это делать. Тем не менее число мошенников растет с каждым месяцем. Сумма, которая им достаются, растет быстрее, чем доходы жителей Эстонии.

На прицеле - каждый из нас. Полиция и банки пытаются определить типичную жертву мошенников. Как сказал Ханнес Келт, возглавляющий отдел по расследованию кибернетических и экономических преступлений Бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры полиции, женщины старше 40 лет нередко становятся жертвами „любовных“ аферистов. Однако, если не считать возраст женщин, которые попадаются на удочку love-мошенников, у остальных жертв, по словам Ханнеса Келта, мало общих черты, которые объединяли бы их. Единственное, что можно сказать, судя по имеющимся данным, чаще всего жертвами становятся русскоговорящие люди, как мужчины, так и женщины, причем любого возраста.