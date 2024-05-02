02.05.2024, 12:56
ПАНДЕМИЯ МОШЕННИЧЕСТВА | Ситуация становится все хуже и хуже, люди отдают мошенникам рекордное количество денег(10)
В Эстонии невероятное количество легковерных людей. В прошлом году у людей обманом выманили рекордное количество денег, но мы продолжаем идти тем же курсом. Вернуть жертвам потерянные деньги вряд ли удастся. В ближайшие дни издание Delfi Ärileht подробно расскажет о видах мошенничества.
Как только в интернете появились платформы, туда же началось мошенничество. Истории о том, как люди отдают свои деньги мошенникам, кажутся невероятными, и возникает вопрос, как мошенникам удается это делать. Тем не менее число мошенников растет с каждым месяцем. Сумма, которая им достаются, растет быстрее, чем доходы жителей Эстонии.