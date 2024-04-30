30.04.2024, 12:55
Несчастный случай на производстве: в Нарве рабочий выпал из окна
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера в Нарве на производстве серьезно пострадал человек.
В понедельник, 29 апреля, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве произошел несчастный случай на производстве. Как сообщает Идаская префектура, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа во время установки окна.
Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.
Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.