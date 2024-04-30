Несчастный случай на производстве: в Нарве рабочий выпал из окна

В понедельник, 29 апреля, в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Нарве произошел несчастный случай на производстве. Как сообщает Идаская префектура, 36-летний мужчина выпал из окна третьего этажа во время установки окна.

Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе уголовного производства.

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