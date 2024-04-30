Новости Эстонии
30.04.2024, 15:16

Анастасия Коваленко-Кылварт: повышение штрафов и пошлин – налог на некомпетентность правительства

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Анастасия Коваленко-Кылварт
Анастасия Коваленко-Кылварт
ФОТО: Robin Roots | Õhtuleht

„Повышение штрафов и пошлин – налог на некомпетентность правительства, поэтому соответствующие законопроекты необходимо отклонить“, - считает заместитель председателя правовой комиссии Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.

„Повышая в несколько раз штрафы и пошлины, правительство в очередной раз наказывает людей за свою некомпетентную политику, причем правящая коалиция даже не скрывает, что этот шаг необходим лишь для того, чтобы залатать дыры в бюджете“, - считает заместитель председателя правовой комиссии Рийгикогу.

Коваленко-Кылварт добавила, что своим цинизмом и некомпетентностью реформисты довели госбюджет до плачевного состояния, и теперь они в панике и пытаются исправить ситуацию, повышая налоги, штрафы и госпошлины в несколько раз. Согласно новым законопроектам, вместо 40 евро штрафа за неправильную парковку придется платить 80 евро, за срочное оформление удостоверения личности вместо прежних 45 евро – 250 евро, госпошлина за вступление в брак повысится с 30 евро до 70 евро. Госпошлины повысятся даже для людей с инвалидностью, детей и пенсионеров.

“Подобные изменения требуют проведения анализа. Однако министр юстиции на заседании правовой комиссии Рийгикогу подтвердил, что отсутствует анализ на предмет того, повлияет ли повышение штрафов на поведение людей и культуру движения. Обсуждали только то, на сколько удастся пополнить госбюджет за счет повышения штрафов. В то же время на заседании комиссии отметили, что из-за значительного повышения штрафов у людей могут возникнуть трудности с их погашением, и поступления в казну могут быть меньше запланированного“, - отметила Коваленко-Кылварт.

Депутат добавила, что, читая формулировки законопроектов о повышении штрафов и госпошлин, складывается впечатление, что государство заинтересовано в том, чтобы люди нарушали закон и превышали скорость – тогда в бюджет поступит больше денег.

“Цель штрафов – дисциплинировать, а не наказывать, нельзя вгонять людей в бедность из-за совершенных ими ошибок. Оформление паспорта или ИД-карты – это не услуга для обеспечения комфорта людей, на которой государство должно зарабатывать, а обязательство как для жителей страны, так и для государства. В то же время, представители коалиции говорят о прогрессе в дигитализации и оптимизации, однако реальная ситуация совершенно обратная. В дигитальном государстве услуги должны дешеветь, однако количество чиновников у нас становится только больше, а цены решили повысить в разы“, - сказала Анастасия Коваленко-Кылварт.

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