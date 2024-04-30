Анастасия Коваленко-Кылварт: повышение штрафов и пошлин – налог на некомпетентность правительства

„Повышая в несколько раз штрафы и пошлины, правительство в очередной раз наказывает людей за свою некомпетентную политику, причем правящая коалиция даже не скрывает, что этот шаг необходим лишь для того, чтобы залатать дыры в бюджете“, - считает заместитель председателя правовой комиссии Рийгикогу.

Коваленко-Кылварт добавила, что своим цинизмом и некомпетентностью реформисты довели госбюджет до плачевного состояния, и теперь они в панике и пытаются исправить ситуацию, повышая налоги, штрафы и госпошлины в несколько раз. Согласно новым законопроектам, вместо 40 евро штрафа за неправильную парковку придется платить 80 евро, за срочное оформление удостоверения личности вместо прежних 45 евро – 250 евро, госпошлина за вступление в брак повысится с 30 евро до 70 евро. Госпошлины повысятся даже для людей с инвалидностью, детей и пенсионеров.

“Подобные изменения требуют проведения анализа. Однако министр юстиции на заседании правовой комиссии Рийгикогу подтвердил, что отсутствует анализ на предмет того, повлияет ли повышение штрафов на поведение людей и культуру движения. Обсуждали только то, на сколько удастся пополнить госбюджет за счет повышения штрафов. В то же время на заседании комиссии отметили, что из-за значительного повышения штрафов у людей могут возникнуть трудности с их погашением, и поступления в казну могут быть меньше запланированного“, - отметила Коваленко-Кылварт.

Депутат добавила, что, читая формулировки законопроектов о повышении штрафов и госпошлин, складывается впечатление, что государство заинтересовано в том, чтобы люди нарушали закон и превышали скорость – тогда в бюджет поступит больше денег.