Как не ошибиться с выбором пенсионного фонда? Факторы, на которые нужно обратить внимание в первую очередь(2)
При выборе пенсионного фонда в первую очередь учитывается его доходность, поскольку все вкладчики хотят, чтобы их пенсионные деньги росли как можно быстрее. Однако в „Анализе устойчивости пенсионной системы Эстонии за 2022 год“ говорится, что помимо доходности пенсионные вкладчики должны убедиться в том, что их инвестиции соответствуют толерантности каждого человека к риску.
Выбор пенсионного фонда может показаться трудоёмким и обременительным занятием. Существует множество различных фондов, и их сравнение может потребовать определённых усилий. Кроме того, молодые люди часто откладывают выбор, поскольку, мол, до выхода на пенсию ещё много времени. „На самом деле выбирать подходящий фонд нужно как можно раньше, поскольку более высокая доходность напрямую влияет на размер будущей пенсии“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.
На что следует обратить внимание при выборе фонда II ступени?
Прежде всего, нужно обратить внимание на показатели фонда, комиссионные и на то, куда фонд инвестирует. Как правило, молодые люди, только что вышедшие на рынок труда, должны предпочитать фонды с более высокой долей акций, то есть с более высоким уровнем риска. „Хорошим примером являются пассивно управляемые индексные фонды, которые имеют самую высокую доходность на рынке и самые низкие комиссионные. На самом деле, исследования показали, что долгосрочная реальная доходность акций значительно выше, чем доходность облигаций. Правда, краткосрочные спады и экономические кризисы сильнее влияют на стоимость акций, но в течение длительного периода накопления более высокая доходность перевешивает краткосрочные спады“, – объясняет Пейк.
Однако с возрастом, ближе к концу периода накопления пенсии, стоит обратить внимание на фонды с более высокой долей облигаций и более низким уровнем риска. „Но такие фонды имеют и более низкую доходность. Дело в том, что более консервативные фонды не так сильно реагируют на рыночные спады, как индексные фонды, что очень важно, когда период инвестирования подходит к концу“, – говорит Пейк.
В прошлом молодые люди по жребию попадали в фонд, не соответствующий их возрасту
В целом, анализ устойчивости пенсионной системы Эстонии за 2022 год показал, что эстонские вкладчики следуют общим рекомендациям. В более консервативные фонды с низким уровнем риска, как правило, идут люди, которые уже достигли пенсионного возраста или достигнут его в ближайшие 10 лет. Однако в консервативных фондах есть и люди, которые оказались там по жребию, то есть случайно.
Дело в том, что государство разыгрывает пенсионный фонд для достигших совершеннолетия и поступивших на работу, но не сделавших выбор самостоятельно, и до 2019 года в розыгрыше участвовали только консервативные фонды. Таким образом, согласно анализу на 2022 год, почти 15 000 человек всё ещё находились в фонде со слишком низкой доходностью. „Положительным моментом стало то, что с 2019 года пенсионным фондам было разрешено инвестировать в фонды акций до максимума, или 100%. Это дало толчок развитию индексных фондов, которые гораздо больше подходят для 18-летних и дают молодым людям приличный толчок для подготовки к выходу на пенсию“, – говорит Пейк. Однако эту возможность можно было бы использовать более эффективно“. В 2022 году только 60–77% молодых людей в возрасте 22–32 лет будут иметь 100-процентные фонды акций“. В целом, согласно отчёту Министерства социальных дел, доля фондов с повышенным риском может быть несколько выше как среди молодых, так и среди пожилых людей, поскольку это, помимо прочего, повысит среднюю доходность системы.
По словам Пейк, существует определённая обеспокоенность тем, что, хотя людям и советуют сменить пенсионные фонды, к этому совету часто не прислушиваются. Когда вы напоминаете людям, что их пенсионный фонд может быть значительно более рискованным и иметь более высокую доходность, или рекомендуете более консервативный фонд для пожилых людей, они часто спрашивают: „А правильный ли сейчас для этого момент? Мы считаем, что время от времени следует задумываться о своей склонности к риску“, – сказала она.
Всё чаще предпочтение отдаётся генерационным фондам
Чтобы решить эту проблему, Swedbank создал так называемые генерационные фонды, уровень риска которых меняется в соответствии с возрастом вкладчика. „Мы были первыми, кто запустил генерационный фонд для людей, родившихся в 1990-х годах. Когда фонд доказал свою успешность, мы добавили такие фонды для людей, родившихся в другие десятилетия. Они особенно подходят тем, у кого нет желания менять фонды несколько раз в течение пенсионного возраста“, – говорит Пейк. Рецепт генерационных фондов будет меняться по мере приближения к пенсии: минимум рискованных классов активов (акций и недвижимости) и всё большая доля низкорисковых облигаций. В 2022 году Swedbank преобразовал три своих традиционных пенсионных фонда с активным управлением в генерационные фонды. Люди, родившиеся в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, получили свои собственные фонды, а в феврале 2023 года к ним добавился фонд для людей, родившихся в 2000-х годах.
Новый подход оказался успешным, так как к концу 2022 года пятизначное число будущих пенсионеров перешли из существующего фонда Swedbank в более подходящий. В целом такая стратегия даёт возможность выбрать фонд, соответствующий году рождения, и оставаться в нём до выхода на пенсию без забот.
Всё больше людей достигают нужного уровня риска в подходящем фонде
„Если взять пример пенсионных клиентов Swedbank, то к концу 2023 года нам удалось увеличить число вкладчиков в наиболее подходящий для их возраста фонд с 60 до 70%“, – говорит Пейк. По словам Пейк, наибольшие изменения произошли в пенсионном выборе людей, родившихся в 1960-х годах и ранее, а также тех, кто родился в 1990 году.
При этом год рождения не накладывает никаких ограничений на выбор. „Те, чей год рождения приходится на вторую половину десятилетия, как правило, предпочитают фонд на следующее десятилетие. Аналогично, 90% тех, кто выбирает индексный фонд, родились в 1970 году и позже, что вполне уместно – уровень риска этого фонда не меняется со временем“. В индексном фонде с самым быстрым ростом инвесторов – 1990-99 – менее 1% инвесторов родились в 60-е годы или даже раньше, но это, вероятно, сознательный выбор, поскольку банк больше не рекомендует им такой уровень риска“.
„Для тех, кому до пенсии осталось не менее 10 лет, мы рекомендуем два варианта: для тех, кто хочет иметь более спокойную и безопасную старость в одном фонде, мы рекомендуем генерационный фонд“, – говорит Пейк. Но для тех, кто хочет получить максимальную прибыль и готов извлекать максимум из финансовых рынков как на подъёмах, так и на спадах, мы рекомендуем индексный фонд“. В то же время следует помнить, что по мере приближения выхода на пенсию необходимо хотя бы раз сменить фонд, выбрав более спокойный фонд“, – говорит он.
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