Как не ошибиться с выбором пенсионного фонда? Факторы, на которые нужно обратить внимание в первую очередь

В целом, анализ устойчивости пенсионной системы Эстонии за 2022 год показал, что эстонские вкладчики следуют общим рекомендациям. В более консервативные фонды с низким уровнем риска, как правило, идут люди, которые уже достигли пенсионного возраста или достигнут его в ближайшие 10 лет. Однако в консервативных фондах есть и люди, которые оказались там по жребию, то есть случайно.

Однако с возрастом, ближе к концу периода накопления пенсии, стоит обратить внимание на фонды с более высокой долей облигаций и более низким уровнем риска. „Но такие фонды имеют и более низкую доходность. Дело в том, что более консервативные фонды не так сильно реагируют на рыночные спады, как индексные фонды, что очень важно, когда период инвестирования подходит к концу“, – говорит Пейк.

Прежде всего, нужно обратить внимание на показатели фонда, комиссионные и на то, куда фонд инвестирует. Как правило, молодые люди, только что вышедшие на рынок труда, должны предпочитать фонды с более высокой долей акций, то есть с более высоким уровнем риска. „Хорошим примером являются пассивно управляемые индексные фонды, которые имеют самую высокую доходность на рынке и самые низкие комиссионные. На самом деле, исследования показали, что долгосрочная реальная доходность акций значительно выше, чем доходность облигаций. Правда, краткосрочные спады и экономические кризисы сильнее влияют на стоимость акций, но в течение длительного периода накопления более высокая доходность перевешивает краткосрочные спады“, – объясняет Пейк.

Выбор пенсионного фонда может показаться трудоёмким и обременительным занятием. Существует множество различных фондов, и их сравнение может потребовать определённых усилий. Кроме того, молодые люди часто откладывают выбор, поскольку, мол, до выхода на пенсию ещё много времени. „На самом деле выбирать подходящий фонд нужно как можно раньше, поскольку более высокая доходность напрямую влияет на размер будущей пенсии“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк .

Дело в том, что государство разыгрывает пенсионный фонд для достигших совершеннолетия и поступивших на работу, но не сделавших выбор самостоятельно, и до 2019 года в розыгрыше участвовали только консервативные фонды. Таким образом, согласно анализу на 2022 год, почти 15 000 человек всё ещё находились в фонде со слишком низкой доходностью. „Положительным моментом стало то, что с 2019 года пенсионным фондам было разрешено инвестировать в фонды акций до максимума, или 100%. Это дало толчок развитию индексных фондов, которые гораздо больше подходят для 18-летних и дают молодым людям приличный толчок для подготовки к выходу на пенсию“, – говорит Пейк. Однако эту возможность можно было бы использовать более эффективно“. В 2022 году только 60–77% молодых людей в возрасте 22–32 лет будут иметь 100-процентные фонды акций“. В целом, согласно отчёту Министерства социальных дел, доля фондов с повышенным риском может быть несколько выше как среди молодых, так и среди пожилых людей, поскольку это, помимо прочего, повысит среднюю доходность системы.

По словам Пейк, существует определённая обеспокоенность тем, что, хотя людям и советуют сменить пенсионные фонды, к этому совету часто не прислушиваются. Когда вы напоминаете людям, что их пенсионный фонд может быть значительно более рискованным и иметь более высокую доходность, или рекомендуете более консервативный фонд для пожилых людей, они часто спрашивают: „А правильный ли сейчас для этого момент? Мы считаем, что время от времени следует задумываться о своей склонности к риску“, – сказала она.

Всё чаще предпочтение отдаётся генерационным фондам