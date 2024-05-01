ИССЛЕДОВАНИЕ | Отражатели могли бы спасти жизни тысяч животных, гибнущих на дорогах Эстонии

„Проводившееся в течение трех лет исследование показало, что на тестовых 137,5 км шоссе благодаря отражателям было спасено примерно 60 косуль, которые погибли бы на этих участках дорог, а если пересчитать это в расходы по возмещению. Ущерба, то было сэкономлено в общей сложности 145 000 евро“, - уточнила Эримяэ.

В течение последних трех лет Общество охотников Эстонии и страховое общество If Kindlustus в рамках проекта „Дикие животные на дороге“ изучало на дорогах Эстонии вопрос о том, повлияли бы, и каким образом, отражатели на дорожно-транспортные происшествия с участием диких животных. Условием проведения исследования стало согласие Департамента транспорта на установку на определенных участках дорог отражателей на столбики ограждения. Результаты исследования начали измерять в начале 2021 года и делали это в течение трех лет.

„Если 80% связанных с автомобилями несчастных случаев более мелкие, например, сколы на стеклах или происшествия на парковках, то 5-6% всех несчастных случаев по страхованию каско происходит при столкновении с дикими животными“, - пояснил Кольде. „При столкновении транспортного средства с диким животным последнее обычно погибает, но в таких происшествиях также страдают и гибнут люди. Помимо физических страданий, такие несчастные случаи вызывают эмоциональные травмы у многих попавших в них людей. Серьезный ущерб автомобилям, помимо денежных затрат, сопровождается постоянным расходом материалов при ремонте транспортных средств. А мы все знаем, что с точки зрения устойчивости лучшим несчастьем является то, которое никогда не произойдет“.

По словам Тийта Кольде , руководителя подразделения по рассмотрению ущерба If Kindlustus Balti, связанные с дикими животными несчастные случаи составляют в настоящее время очень большую часть наших наиболее тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

Как пояснил менеджер проекта Общества охотников Эстонии Урмас Салму, в Эстонии более 80 000 километров дорог, но опасными в контексте диких животных из них можно считать примерно 5000 км.

„Если бы мы оснастили опасные для диких животных 5000 км эстонских дорог отражателями, то могли бы ежегодно предотвращать более 1600 несчастных случаев с косулями, а также пару сотен происшествий, связанных с лосями. Хоть это и предполагает инвестиции порядка 2 миллионов евро, все же это значительно дешевле, чем сооружать ограждения и переходы. Для сравнения можно сказать, что на эти деньги можно было бы построить приблизительно полтора экодукта. Отражатели позволили бы каждые сутки сохранять жизни 4-5 крупных лесных животных“, - добавил Салму.

По словам Эримяэ, заключения по исследованию переданы Департаменту транспорта для подробного изучения. „Конечно, не стоит второпях принимать решение о моментальном оснащении отражателями тысяч километров дорог Эстонии, по-прежнему остаются актуальными вопросы долгосрочного влияния отражателей. В то же время мы очень надеемся, что исходя из полученных до сих пор позитивных результатов Департамент транспорта начнет и сам тестировать отражатели на дорогах, где нет возможности использовать комбинированные с проходами тропы для дичи“, - заметила Эримяэ.

„В настоящий момент мы получили от Департамента транспорта разрешение продолжить устанавливать отражатели на шоссейных дорогах, чтобы в течение следующего года получить еще больше доказательного материала и вывести результаты на международный уровень“, - сказал Салму. „Зонтичная организация Общества охотников Эстонии FACE, которая объединяет около 15 миллионов охотников, очень заинтересована в таком исследовании и в получении последующих данных. Поэтому получаемые в Эстонии данные могут оказать более широкое влияние на всю Европу“.

В заключении проекта выяснилось, что поскольку эффективность отражателей ниже, чем радаров для диких животных, отражатели не могут заменить более дорогостоящие меры на шоссейных дорогах первого класса с очень высоким уровнем риска. Но отражатели могли бы стать дополнительной мерой по обеспечению безопасности на тысячах опасных для диких животных километрах шоссейных дорог второго класса, а также на коллекторных дорогах.

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