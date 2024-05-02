Объем продаж у предприятий розничной торговли в марте сократился на 4%. Самое большое падение — у магазинов промышленных товаров

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, на сокращение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, объем продаж у которых был на 9% меньше, чем в марте прошлого года. „Объем продаж сократился во всех отраслях магазинов промышленных товаров. Более всего, а именно на 16%, объем продаж сократился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн“, — добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров объем продаж сократился также на 14% у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы, на 9% у других неспециализированных магазинов, где преобладают промышленные товары, (т. н. универмаги) и на 8% у магазинов, продающих текстильные изделия, одежду и обувь. Объем продаж сократился на 4% у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, а также у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах. У аптек и магазинов косметических товаров объем продаж сократился на 3%.

Объем продаж у предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, сократился по сравнению с мартом прошлого года на 2%. У продовольственных магазинов наблюдался небольшой рост продаж, который составил 1%.

По сравнению с февралем этого года в марте объем продаж у предприятий розничной торговли увеличился на 15%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных объем продаж по сравнению с прошлым месяцем увеличился на 1%.

За три месяца этого года (январь – март) объем продаж у предприятий розничной торговли сократился на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

* Индекс объема продаж — индекс, характеризующий изменение объема продаж товаров в постоянных ценах по сравнению с продажами за какой-либо предыдущий период. Для расчета индекса используются индексы цен товаров.