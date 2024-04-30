Новости Эстонии
30.04.2024, 14:15

Процесс заключения соглашения с учителями затягивается. Самоуправления: „все слишком быстро и непонятно“

 
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

На сегодняшней встрече работников образовании и министерства до обсуждения вопросов по существу дело не дошло, но был представлен предварительный план и состоялось обсуждение темпов работы.

По словам министра образования Кристины Каллас, на третьей встрече обсуждалась модель финансирования. Стороны пытались найти консенсус относительно того, каким образом деньги из государственного бюджета будут поступать органам местного самоуправления. По словам Каллас, нынешняя модель была создана более десяти лет назад, и сомнительно, что она учитывает изменения в современной школьной сети и инклюзивном образовании.

По словам Каллас, предложение рабочей группы по финансированию заключалось в том, чтобы в будущем деньги распределялись в зависимости от школьных ступеней, а не по местонахождению школы. „Пособие на ребенка в начальной школе будет одним, в основной школе другим, а в гимназии — третьим“, — пояснила Каллас, добавив, что самыми дорогими и одновременно самыми недофинансированными являются 7-9 классы.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии