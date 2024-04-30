30.04.2024, 14:15
Процесс заключения соглашения с учителями затягивается. Самоуправления: „все слишком быстро и непонятно“
ФОТО: | Delfi Meedia
На сегодняшней встрече работников образовании и министерства до обсуждения вопросов по существу дело не дошло, но был представлен предварительный план и состоялось обсуждение темпов работы.
По словам министра образования Кристины Каллас, на третьей встрече обсуждалась модель финансирования. Стороны пытались найти консенсус относительно того, каким образом деньги из государственного бюджета будут поступать органам местного самоуправления. По словам Каллас, нынешняя модель была создана более десяти лет назад, и сомнительно, что она учитывает изменения в современной школьной сети и инклюзивном образовании.