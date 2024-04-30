В пожаре в жилом доме погиб пожилой мужчина

Во вторник, 30 апреля, в 6:26 сосед дома на улице Лембиту в Пярну сообщил, что из двухэтажного жилого дома идет густой дым. Также звонивший сказал спасателям, что на втором этаже дома может находиться пожилой мужчина. Спасатели, прибывшие через шесть минут, сразу же вошли в здание для поиска пострадавшего, и в 6:40 вынесли оттуда тело.

Судя по всему, пожар начался уже давно, поскольку огонь уже достиг конструкций здания.

Причина пожара пока неизвестна.

Спасатели напоминают, что исправный датчик дыма помогает обнаружить пожар на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание.

Всего в этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 24 человека.

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