УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | Украинские мастера правда задемпинговали местных ценами на маникюр и ресницы? А что с качеством?

2000 евро „чистыми“ – это не предел

„Мне казалось, я тут никому не нужна, что в Таллинне своих мастеров хватает. Но один пост в Фейсбуке все изменил. Написала, что готова предоставлять услуги с выездом к клиенту или у себя дома, и сразу же пошли отклики. Сейчас работаю пять дней в неделю с полной записью“, — говорит косметолог Юлия. Она зарабатывает 2 тысячи евро в месяц „чистыми“, налоги платит исправно. Много денег уходит на расходные материалы и покупку дорогостоящих косметических средств. Раньше многое можно было привезти из Украины и России, сейчас рынок сузился, поэтому мастер работает на европейских компонентах. И по словам косметолога, 2 тысячи евро — не предел. „Могла бы зарабатывать и намного больше, но инъекции здесь я не колю, только уход. Да и цены в первое время я ставила низкие, чтобы набрать клиентов“.

Многие украинские бьюти-мастера еще до войны ездили в Европу „подзаработать“. К примеру, Юлия несколько раз в год выезжала в Германию. Там осталась значительная часть клиентской базы — поэтому, по словам мастера, ей придется работать на две страны. И поднимать в Таллинне цену. Пока, по ее словам, делать она этого боится, чтобы не потерять постоянных клиентов. А ведь совсем недавно Юлия считала, что ее профессиональная карьера закончена, и даже хотела искать работу в ресторане или клининге — убирать офисы и квартиры, как и многие другие женщины, вынужденные уехать от войны.

„Русские к ним идти не хотят: они обсуждают войну и Зеленского“

В первые полгода после начала войны в Эстонии украинские мастера действительно „демпинговали“ местных. Поэтому среди тех местных мастеров, с кем мне довелось пообщаться, все же есть ревность к украинкам.