В Ида-Вирумаа пьяный водитель без прав врезался в дерево

Вчера в 08:15 поступило сообщение об аварии на Ао, 2 в Таллинне, где перед автобусом Solaris Urbino, которым управлял 62-летний мужчина, перестроился неустановленный легковой автомобиль, двигавшийся в том же направлении, из-за чего водитель автобуса затормозил и в автобусе упала 68-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.

В 13:48 произошла авария на улице Мяэ в Таллинне, где на пешеходно-велосипедной дорожке 22-летний мужчина упал с велосипеда. Велосипедиста доставили в больницу на обследование.

В 15:08 произошла авария на 7 км шоссе Матсури-Сеснике в деревне Ряэповитса в волости Сетомаа в Вырумаа, где у грузового автомобиля Volvo FM12, которым управлял 60-летний мужчина, лопнуло переднее колесо со стороны водителя, в результате чего транспортное средство отклонилось на встречную полосу и вылетело в кювет. Водителя доставили в больницу.

В 16:01 произошло ДТП на Вескимяэ теэ, 1 в деревне Васкьяла в волости Раэ в Харьюмаа, где 47-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля Alfa Romeo Giulietta и выехал с дороги вправо, врезавшись в металлические ограждения моста, а затем в кювет. Водитель был доставлен в больницу.

В 17:05 произошла авария на 48 км шоссе Раквере-Раннапунгерья в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа, где 63-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения и без водительских прав соответствующей категории съехал на Volkswagen Passat с дороги и врезался в дерево. Водитель был доставлен в больницу.

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