Почему ЕС все еще покупает российский газ?

Прекратить реэкспорт российского СПГ из ЕС

Согласно недавнему отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air, CREA), в 2023 году чуть менее четверти европейского импорта СПГ из России (22 %) было переправлено на другие рынки. Петрас Катинас, аналитик из CREA, сообщил DW, что большая часть этого СПГ была продана в страны Азии.