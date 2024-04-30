EKRE и Центристская партия выразят вотум недоверия Кристине Каллас

По словам лидера EKRE Мартина Хельме, чем дольше Кристина Каллас находится на своем посту, тем в более тяжелый кризис она загоняет систему образования Эстонии: „У нее нет ни долгосрочного, ни краткосрочного плана. Она не сможет решить ни одну из проблем“.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Лаури Лаатс отметил, что Каллас в течение трех месяцев не могла обеспечить поступление на счет учителей положенной им надбавки, а также указал на проблему с нехваткой педагогов.

„Только в Таллинне и Нарве, по данным министерства, не хватает 586 педагогов детских садов и 749 школьных учителей. Вместо того чтобы помочь детским садам и школам, а также управляющим ими самоуправлениям решить эту проблему, министр образования угрожает, что, если 1 сентября в классах не будет достаточно квалифицированных учителей, то руководителям школ и самоуправлений придется отвечать за это своей должностью“, – сказал Лаатс.

„Нет доверия и к дальнейшим действиям Кристины Каллас. Ничего не известно о планах министра в отношении высшего образования, которое остро нуждается в реформе. Нет плана по улучшению имиджа профессионального образования, хотя образование, предлагаемое в системе высшего и профессионального образования, уже давно не отвечает потребностям общества“, говорится в заявлении политиков.

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