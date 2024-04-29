Пеэтер Эрнитс покидает партию EKRE

По его словам, самая большая неудача заключалась в том, что партия не смогла воспользоваться исторической возможностью, предоставленной EKRE.

„Прошедшие выборы в Рийгикогу обернулись для нас катастрофой. Это правда, что конкуренты сделали все, чтобы не демонизировать нас, но это только половина правды“, - пишет Эрнитс.

Другая часть правды, по его словам, касается деятельности лидеров партии — Марта и Мартина Хельме.

„Обвиняя в своем проигрыше только электронные выборы, семья не хочет признавать, что именно из-за их собственной недальновидной кадровой политики ничего не было сделано с электронными выборами“, - считает Эрнест. Он указывает на то, что ИТ-министрами стали люди, которые ни в коем случае не должны были занять эти посты. Именно их задачей и было, как считает Эрнитс, обеспечить надежность электронных выборов.

Эрнитс при этом выражает благодарность Марту и Мартину Хельме за то, что они смогли создать партию.

„Но по сей день они были препятствием для прихода EKRE к власти. Политическая партия, возглавляемая Мартином и Мартом Хельме, не в состоянии выполнить обещания, данные своим избирателям, и более решительно защищать Эстонию, эстонцев и нашу культуру от глобализирующегося уравнивания и введения так называемых „новых нормальностей““, - пишет Эрнитс.