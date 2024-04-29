29.04.2024, 17:59
ФОТО | Пьяный водитель на BMW вылетел с моста в реку(9)
ФОТО: Erakogu, Kuvatõmmis Facebooki grupist Liiklusinfo Tallinnas
В деревне Васкьяла волости Раэ водитель съехал на своем BMW с моста.
Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило сегодня около 16:00.
Мужчина выбрался из воды самостоятельно, сообщил представитель PPA.
По его словам, на месте полицейские установили, что мужчина употреблял алкоголь.
Медики осмотрели пострадавшего на месте.
Точные обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.