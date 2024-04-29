ФОТО | Пьяный водитель на BMW вылетел с моста в реку

Сообщение о происшествии в Центр тревоги поступило сегодня около 16:00.

По его словам, на месте полицейские установили, что мужчина употреблял алкоголь.

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