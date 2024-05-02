Работа землеустроителей остановилась на несколько недель: новую инфосистему Земельного департамента запустить не удалось

Из-за проблем с запуском новой системы MinuKataster, заказанной Земельным департаментом, уже несколько недель парализована деятельность эстонских землеустроителей, причиняемый бюро прямой ущерб растет с каждым часом. Поскольку старую систему закрыли до того, как должным образом заработала новая, использовать ее больше нельзя, пишет издание Delfi Forte.