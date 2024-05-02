02.05.2024, 15:15
Работа землеустроителей остановилась на несколько недель: новую инфосистему Земельного департамента запустить не удалось(1)
Новая инфосистема SKAIS2?
Как утверждают землеустроители, в новой системе невозможно ничего сделать.·
Уже сейчас причинен заметный ущерб.
ФОТО: Maa-amet
Из-за проблем с запуском новой системы MinuKataster, заказанной Земельным департаментом, уже несколько недель парализована деятельность эстонских землеустроителей, причиняемый бюро прямой ущерб растет с каждым часом. Поскольку старую систему закрыли до того, как должным образом заработала новая, использовать ее больше нельзя, пишет издание Delfi Forte.