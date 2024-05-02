Новости Эстонии
02.05.2024, 15:15

Работа землеустроителей остановилась на несколько недель: новую инфосистему Земельного департамента запустить не удалось

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Новая инфосистема SKAIS2?

  • Как утверждают землеустроители, в новой системе невозможно ничего сделать.·

  • Уже сейчас причинен заметный ущерб.

Аэроснимки.
Аэроснимки.
ФОТО: Maa-amet

Из-за проблем с запуском новой системы MinuKataster, заказанной Земельным департаментом, уже несколько недель парализована деятельность эстонских землеустроителей, причиняемый бюро прямой ущерб растет с каждым часом. Поскольку старую систему закрыли до того, как должным образом заработала новая, использовать ее больше нельзя, пишет издание Delfi Forte.

„Да, система не работает длительное время, вся деятельность остановилась. Все существующие проекты застопорились, невозможно начать новые проекты. Клиенты расстроены, а люди, которые работают с нашими файлами, ждут“, - сказал Delfi Forte Вайко Веэлейд из фирмы Hades Geodeesia.

Корень зла - среда minu.kataster.ee, Земельный департамент стал использовать 8 апреля, однако, как утверждают землеустроители, проблемы начались еще 1 марта, когда начался процесс перехода.

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