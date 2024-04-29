Фракция EKRE обжалует в суде решение Рийгикогу об ограничении перерывов

14 членов фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) подали в Государственный суд жалобу на решение Рийгикогу и правления Рийгикогу, в которой они просят отменить решение общего собрания Рийгикогу от 17 апреля не разрешать брать перерывы перед голосованием по поправкам. Вместе с тем они просят отменить решение правления Рийгикогу о постановке вопроса о перерывах на голосование на заседании Рийгикогу и признать незаконными действия правления Рийгикогу, в том числе заместителя председателя Тоомаса Кивимяги.

17 апреля этого года состоялось общее собрание Рийгикогу, на котором правление Рийгикогу поставило на голосование вопрос о предоставлении перерывов. В результате голосования собрание больше не разрешает брать перерывы, предусмотренные Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу.

Председатель EKRE отметил, что Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу предусматривает, что председатель постоянной комиссии или фракции Рийгикогу может потребовать перерыв продолжительностью до 10 минут.

„Однако этот закон не требует указания причины для перерыва, поэтому удовлетворение просьбы не зависит от причины объявления перерыва. Председательствующий на заседании не имеет права решать, объявлять перерыв или нет. Если просьба была подана лицом, имеющим на это право, она должна быть удовлетворена, - сказал Хельме. - Согласно Конституции, Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу может быть принят и изменен только большинством голосов членов Рийгикогу“.

По словам Хельме, вопрос заключается в том, может ли правление Рийгикогу и большинство представителей Рийгикогу ограничивать права, установленные законом, без изменения конституционного закона, и может ли нарушение или игнорирование соответствующего закона быть обосновано аргументом о самоорганизации парламента.

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