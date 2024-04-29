Finnair приостанавливает полеты в Тарту из-за помех с сигналом GPS

Как объясняет Finnair, безопасно приземлиться в аэропорту Тарту сейчас можно только с использованием системы GPS. Из-за наблюдаемых в последнее время в регионе проблем с передачей GPS-сигнала два рейса авиакомпании на прошлой неделе были вынуждены вернуться в Хельсинки.

"Безопасность полетов всегда является нашим главным приоритетом, и поскольку для подлета к Тарту в настоящее время требуется сигнал GPS, мы не можем летать туда в случае помех. Большинство аэропортов используют альтернативные методы захода на посадку, но некоторые аэропорты, такие как Тарту, используют только методы, для поддержки которых требуется сигнал GPS. Помехи над Тарту вынуждают нас приостановить полеты до тех пор, пока не будут найдены альтернативные решения", — заявил представитель авиакомпании Яри Пааянен.

Finnair — единственная авиакомпания, выполняющая международные рейсы во второй по величине город Эстонии.

В заявлении перевозчика говорится, что помехи с GPS-сигналом участились с 2022 года. Пилоты сообщали о подобных проблемах рядом с Калининградской областью, над Черным и Каспийским морями, а также в Восточном Средиземноморье. "Обычно помехи GPS не влияют на маршруты или безопасность полетов, поскольку [...] на самолетах имеются альтернативные системы, которые используются в случае помех", — подчеркивается в пресс-релизе.

Накануне главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в блокировании сигнала GPS на Балтике. В разговоре с журналистами Financial Times дипломаты высказали мнение, что подобные помехи угрожают безопасности полетов. Всего по оценкам экспертов, пишет FT, за последние месяцы от подобных проблем пострадали "десятки тысяч" гражданских рейсов.