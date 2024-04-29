Управа волости Хийумаа подозревает Айвара Вийдика в преступлении

Как пишет Hiiu Leht, Айвар Вийдик не отрицает случившееся, но утверждает, что речь идет о поездках, носивших рабочий характер. „В связи с этим я не предъявлял двойных счетов или двойных отчетов, все расходы связаны с рабочими поездками. Никакого перерасхода не было. Все поездки на личном автомобиле я совершал в рабочих целях на благо Хийумаа и Кярдла“, - сообщил Вийдик.

Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя сказал Hiiu Leht, что в начале апреля волостная управа получила информацию, что одна из топливных карт, принадлежащих самоуправлению, была использована в личных целях. В это же время в СМИ появилось сообщение о том, что Вийдик был освобожден от должности руководителя волостного района (город Кярдла является административным центром уезда Хийумаа и муниципальным образованием в составе Хийумааской волости – прим. перев.).

Как сообщил Тасуя, подозрения подтвердились после того, как в топливную фирму был передан запрос.

„Из полученной информации стало известно, что за последние два месяца бывший старейшина волостного района Кярдла Айвар Вийдик дважды заправил свой личный автомобиль, воспользовавшись топливной картой“, - сказал старейшина волости.

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