Управа волости Хийумаа подозревает Айвара Вийдика в преступлении(5)
Волость Хийумаа обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что за последние два месяца бывший старейшина волостного района Кярдла Айвар Вийдик дважды заправил личный автомобиль, воспользовавшись топливной картой, предназначенной для автомобилей самоуправления, сообщает Delfi со ссылкой на издание Hiiu Leht.
Как пишет Hiiu Leht, Айвар Вийдик не отрицает случившееся, но утверждает, что речь идет о поездках, носивших рабочий характер. „В связи с этим я не предъявлял двойных счетов или двойных отчетов, все расходы связаны с рабочими поездками. Никакого перерасхода не было. Все поездки на личном автомобиле я совершал в рабочих целях на благо Хийумаа и Кярдла“, - сообщил Вийдик.
Старейшина волости Хийумаа Херго Тасуя сказал Hiiu Leht, что в начале апреля волостная управа получила информацию, что одна из топливных карт, принадлежащих самоуправлению, была использована в личных целях. В это же время в СМИ появилось сообщение о том, что Вийдик был освобожден от должности руководителя волостного района (город Кярдла является административным центром уезда Хийумаа и муниципальным образованием в составе Хийумааской волости – прим. перев.).
Как сообщил Тасуя, подозрения подтвердились после того, как в топливную фирму был передан запрос.
„Из полученной информации стало известно, что за последние два месяца бывший старейшина волостного района Кярдла Айвар Вийдик дважды заправил свой личный автомобиль, воспользовавшись топливной картой“, - сказал старейшина волости.
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