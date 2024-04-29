Полиция: наркоторговцы в Финляндии получают от кокаина больше прибыли, чем в остальной Европе

Как сообщает финская полиция, местный рынок наркотиков за последние годы сильно вырос.

Иностранные операторы считают финский рынок прибыльным. Наркоторговцы в Финляндии, например, получают больше прибыли от кокаина, чем в остальной Европе. Согласно данным полиции, грамм кокаина в Финляндии стоит до 130 евро. В остальной Европе за грамм платят менее 80 евро.

Результаты анализов сточных вод, которые проводит Ведомство здравоохранения и социального развития THL, показывают, что в крупных городах Финляндии значительно возросло употребление кокаина.

Также полиция отмечает, что сбыт запрещенных веществ все чаще происходит через интернет. Этот способ облегчил торговлю наркотиками и сделал ее более привлекательной для молодежи.

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