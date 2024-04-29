29.04.2024, 16:45
Мужчина, стрелявший в волости Саку в соседа, не взят под стражу. Прокуратура: проверяем версию необходимой обороны
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Пыхьяская окружная прокуратура не ходатайствует об аресте 48-летнего мужчины, который в субботу, 27 апреля, в ходе возникшей между соседями ссоры воспользовался огнестрельным оружием, сообщает Delfi.
„Собранные на данный момент доказательства не дают оснований полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать новые преступления, ранее он не наказывался в уголовном порядке. У прокуратуры нет предусмотренных законом оснований для ходатайства об аресте“, - сказала Delfi пресс-секретарь прокуратуры Лийс Кассь.