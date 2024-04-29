ЧП и криминал
29.04.2024, 16:45

Мужчина, стрелявший в волости Саку в соседа, не взят под стражу. Прокуратура: проверяем версию необходимой обороны

 
Полиция отреагировала на стрельбу быстро и большими силами.
Полиция отреагировала на стрельбу быстро и большими силами.
ФОТО: Lugeja foto

Пыхьяская окружная прокуратура не ходатайствует об аресте 48-летнего мужчины, который в субботу, 27 апреля, в ходе возникшей между соседями ссоры воспользовался огнестрельным оружием, сообщает Delfi.

„Собранные на данный момент доказательства не дают оснований полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать новые преступления, ранее он не наказывался в уголовном порядке. У прокуратуры нет предусмотренных законом оснований для ходатайства об аресте“, - сказала Delfi пресс-секретарь прокуратуры Лийс Кассь.

„Следует также отметить, что в настоящий момент в рамках уголовного производства рассматривается версия необходимой обороны. На время производства имеющееся у подозреваемого разрешение на оружие остановлено, принадлежащее ему огнестрельное оружие изъято на хранение в качестве вещественного доказательства“, - уточнила пресс-секретарь прокуратуры, добавив, что точные обстоятельства выяснятся в ходе досудебного производства, поэтому сейчас невозможно раскрыть полученные на данный момент доказательства.

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