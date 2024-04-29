Мужчина, стрелявший в волости Саку в соседа, не взят под стражу. Прокуратура: проверяем версию необходимой обороны

„Собранные на данный момент доказательства не дают оснований полагать, что подозреваемый, находясь на свободе, может продолжить совершать новые преступления, ранее он не наказывался в уголовном порядке. У прокуратуры нет предусмотренных законом оснований для ходатайства об аресте“, - сказала Delfi пресс-секретарь прокуратуры Лийс Кассь.

„Следует также отметить, что в настоящий момент в рамках уголовного производства рассматривается версия необходимой обороны. На время производства имеющееся у подозреваемого разрешение на оружие остановлено, принадлежащее ему огнестрельное оружие изъято на хранение в качестве вещественного доказательства“, - уточнила пресс-секретарь прокуратуры, добавив, что точные обстоятельства выяснятся в ходе досудебного производства, поэтому сейчас невозможно раскрыть полученные на данный момент доказательства.