Департамент статистики: дефицит товарообмена в прошлом году достиг трех миллиардов евро(1)
В 2023 году товаров из Эстонии в текущих ценах было экспортировано на 18,2 миллиарда евро и импортировано на 21,2 миллиарда евро. По сравнению с 2022 годом экспорт сократился на 16%, импорт — на 17%. Дефицит товарообмена достиг 3 миллиардов евро. О тенденциях внешней торговли товарами в 2023 году рассказывает аналитик Департамента статистики Яне Леппметс.
Если обычно экспорт на душу населения в Эстонии превышал средний показатель по Европейскому союзу, то в прошлом году ситуация была противоположной — экспорт на душу населения в Эстонии составил 13 324 евро, среднее по Европейскому союзу — 14 836 евро. Импорт на душу населения превысил средний показатель по Европейскому союзу (14 523 евро) и достиг 15 498 евро. В сравнении стран Балтии экспорт и импорт на душу населения в Эстонии были выше, чем в Латвии, но ниже, чем в Литве. Как и в Эстонии, так и в Латвии и Литве экспорт на душу населения отставал от среднего по Европейскому союзу. В Эстонии и Литве импорт на душу населения превысил среднее значение по Европейскому союзу, показатели Латвии были же ниже среднего.
По данным Евростата, наибольший объем экспорта на душу населения был отмечен в Нидерландах (48 620 евро), наименьший — на Кипре (4490 евро). Наибольший объем импорта на душу населения также был в Нидерландах (43 806 евро), а наименьший — в Румынии (6 404 евро).
Большая часть оборота приходится на предприятия среднего размера
В 2023 году среди предприятий, занимающихся внешней торговлей, большинство составляли микропредприятия со штатом менее 10 человек. Они составили 78% от всех экспортирующих хозяйственных единиц и 84% от всех импортирующих. Наибольшая доля в товарообороте в денежном выражении пришлась на предприятия среднего размера, где работает от 50 до 249 человек. Их доля составила 38% от общего объема экспорта и 29% от общего объема импорта Эстонии. От общего числа хозяйственных единиц 5% этих предприятий были задействованы в экспорте и 3% — в импорте. Крупных предприятий с минимум 250 работниками в Эстонии насчитывается меньше всего, среди занимающихся внешней торговлей хозяйственных единиц их было всего 1%, однако на их долю пришлось 22% от общего объема экспорта и импорта.
В Эстонии действуют предприятия, контролируемые как отечественным, так и иностранным капиталом
Контролируется ли предприятие отечественным или иностранным капиталом, зависит от того, кому принадлежит большинство голосов, т. е. наибольшая доля в капитале. В каждой сфере деятельности действуют предприятия, контролируемые как отечественным, так и иностранным капиталом.
На предприятия, контролируемые иностранным капиталом, наибольшая доля в экспорте пришлась в сферах горнодобывающей промышленности (45%), финансовой деятельности (35%), а также информации и связи (31%). Доля предприятий, контролируемых отечественным капиталом, была наибольшей в сферах строительства (95%), сельского хозяйства (94%), а также транспорта и складского хозяйства (89%).
Наибольшая доля товаров эстонского производства была в экспорте древесины и изделий из древесины
В 2023 году товаров эстонского производства было экспортировано на 17% меньше, чем годом ранее. Доля этих товаров от общего объема экспорта Эстонии в годовом сравнении не изменилась и составила 64%.
Наибольшая доля товаров эстонского производства в экспорте по группам товаров пришлась на древесину и изделия из древесины: в этом разделе товары эстонского производства составили 95% от общего объема экспорта. Далее следовали различные промышленные изделия (87%), бумага и изделия из бумаги (83%), металл и изделия из металла (78%), а также сельскохозяйственная продукция и продукты питания (74%). Наименьшая доля товаров эстонского производства отмечалась в экспорте транспортных средств (26%) и минеральной продукции (33%).
В прошлом году больше всего товаров эстонского производства было экспортировано в Финляндию, Швецию и Германию. По сравнению с 2022 годом наибольшее сокращение экспорта товаров эстонского производства было в Соединенные Штаты Америки, Швецию и Египет, наибольшее увеличение — в Сингапур, Украину и Китай.
Как экспорт, так и импорт товаров увеличились в трех уездах
В 2023 году экспорт товаров в Эстонии сократился по сравнению с предыдущим годом на 3,5 миллиарда евро, из них больше всего, а именно на 2,5 миллиарда, в Харьюском уезде. Далее следовали Ида-Вируский (на 205 миллионов евро) и Вильяндиский (на 83 миллиона евро) уезды. Экспорт товаров вырос в трех уездах: в Тартуском (на 22 миллиона евро), Пярнуском (на 11 миллионов евро) и Валгаском (на 5,1 миллиона евро) уездах. Число хозяйственных единиц, занимающихся экспортом, сократилось больше всего в Харьюском, Пылваском и Валгаском уездах, и больше всего увеличилось в Ида-Вируском, Пярнуском и Ярваском уездах.
В 2023 году импорт товаров в Эстонию сократился на 4,3 миллиарда евро. Наибольшее сокращение наблюдалось в Харьюском уезде (на 3,4 миллиарда евро), далее следовали Ида-Вируский (на 274 миллиона евро), Ляэне-Вируский (на 75 миллионов евро) и Тартуский (на 73 миллиона евро) уезды. Импорт товаров вырос в Ярваском (на 4,7 миллиона евро), Ляэнеском (на 0,7 миллиона евро) и Пылваском (на 0,1 миллиона евро) уездах. Число хозяйственных единиц, занимающихся импортом, сократилось больше всего в Валгаском, Ярваском и Рапласком уездах, и увеличилось более всего в Харьюском, Тартуском и Пярнуском уездах.
Харьюский уезд, который был единственным уездом, где импорт товаров превышал экспорт, привел к дефициту внешнеторгового баланса товаров по всей Эстонии. В то же время важно отметить, что уездная статистика составляется согласно юридическим адресам предприятий, и импортирующие предприятия часто зарегистрированы в Харьюском уезде.
*Данные по экспорту и импорту товаров по сферам деятельности отражаются согласно указанным в коммерческом регистре Эстонии сферам деятельности хозяйственных единиц. В регистре не отражаются экспорт и импорт иностранных фирм и частных лиц.
С визуализированными данными по внешней торговле Эстонии можно ознакомиться в приложении Департамента статистики.
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