Департамент статистики: дефицит товарообмена в прошлом году достиг трех миллиардов евро

Если обычно экспорт на душу населения в Эстонии превышал средний показатель по Европейскому союзу, то в прошлом году ситуация была противоположной — экспорт на душу населения в Эстонии составил 13 324 евро, среднее по Европейскому союзу — 14 836 евро. Импорт на душу населения превысил средний показатель по Европейскому союзу (14 523 евро) и достиг 15 498 евро. В сравнении стран Балтии экспорт и импорт на душу населения в Эстонии были выше, чем в Латвии, но ниже, чем в Литве. Как и в Эстонии, так и в Латвии и Литве экспорт на душу населения отставал от среднего по Европейскому союзу. В Эстонии и Литве импорт на душу населения превысил среднее значение по Европейскому союзу, показатели Латвии были же ниже среднего.

По данным Евростата, наибольший объем экспорта на душу населения был отмечен в Нидерландах (48 620 евро), наименьший — на Кипре (4490 евро). Наибольший объем импорта на душу населения также был в Нидерландах (43 806 евро), а наименьший — в Румынии (6 404 евро).

Большая часть оборота приходится на предприятия среднего размера

В 2023 году среди предприятий, занимающихся внешней торговлей, большинство составляли микропредприятия со штатом менее 10 человек. Они составили 78% от всех экспортирующих хозяйственных единиц и 84% от всех импортирующих. Наибольшая доля в товарообороте в денежном выражении пришлась на предприятия среднего размера, где работает от 50 до 249 человек. Их доля составила 38% от общего объема экспорта и 29% от общего объема импорта Эстонии. От общего числа хозяйственных единиц 5% этих предприятий были задействованы в экспорте и 3% — в импорте. Крупных предприятий с минимум 250 работниками в Эстонии насчитывается меньше всего, среди занимающихся внешней торговлей хозяйственных единиц их было всего 1%, однако на их долю пришлось 22% от общего объема экспорта и импорта.

В Эстонии действуют предприятия, контролируемые как отечественным, так и иностранным капиталом