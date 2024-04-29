ФОТО | Жребий брошен! Первой в списке на выборах в Европарламент будет партия KOOS во главе с Айво Петерсоном(11)
Сегодня в ходе жеребьевки в государственной избирательной комиссии определились порядковые номера, по которым партии пойдут на выборы в Европарламент, то есть по сути то, в каком порядке избиратели будут видеть имена кандидатов при принятии решения.
Для каждый партии разыгрывался один порядковый номер. То есть, если партия получает первый номер, то все ее кандидаты идут под этим номером вместе. Далее следуют кандидаты партии номер два.
Очередь:
1. KOOS
2. EKRE
3. Зеленые
4. Eesti 200
5. СДПЭ
6. Isamaa
7. Партия реформ
8. Центристкая партия
9. Правые
От партии KOOS баллотируется один кандидат - Айво Петерсон. Именно его имя первым будут видеть избиратели, когда придут на участок и захотят ознакомиться со списками.
Кроме кандидатов от партий выдвинулось пять независимых кандидатов. Они пойдут на выборы в следующем порядке: Танель Тальве, Майк Каламус, Всеволод Юргенсон, Андрес Инн и Калле Грюнталь.
Арвед Лиллак выбыл из гонки. Как и не состоялся план „зеленых“, которые хотели представить полный список, но в итоге оплатили залог лишь за двух кандидатов: Эвелин Сепп и Расмуса Лахтвеэ.
Неделя выборов в Европейский парламент в Эстонии пройдет с 3 по 9 июня.
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