В Эстонии началась первая Неделя резервистов: более 200 компаний предлагают скидки
В воскресенье Министерство обороны Эстонии запустило Неделю резервистов, которая в этом году проходит впервые, с демонстрацией военной техники Сил обороны на Площади Вабадузе в Таллине. В рамках Недели резервистов военнослужащим предоставляются скидки от более чем 200 компаний в преддверии учений „Весенний шторм“.
„Резервисты – главная сила военной защиты Эстонии. Их готовность участвовать в обороне государства имеет решающее значение для нашей общей безопасности. Во время Недели резервистов у каждого есть возможность поддержать резервистов, участвуя в различных мероприятиях, делая пожертвования в Фонд резервистов или заказывая товары с нашим цифровым камуфляжем. Компании также могут предлагать скидки резервистам“, - сказал Мартин Рейснер, глава отдела стимулирования обороноспособности Министерства обороны.
Всего в Эстонии насчитывается более 90 000 обученных резервистов, готовность которых к участию в государственной обороне зависит от их личной мотивированности, а также от поддержки их семей, работодателей и общества в целом. Министерство обороны совместно с Силами обороны и Департаментом оборонных ресурсов проводит Неделю резервистов с 28 апреля до 6 мая для выражения признательности резервистам и информирования общественности об их роли. Однако все остальные военнослужащие также заслуживают признания, поэтому в рамках Недели резервистов более 200 различных компаний предлагают скидки, с которыми можно ознакомиться на сайте kaitsevaeteenistus.ee.
Эти скидки доступны всем действующим военнослужащим, прошедшим военную службу резервистам, призывникам и занимающим военные должности членам Кайтселийта. Помимо ношения формы, для подтверждения статуса резервиста и защитника Эстонии можно предъявить текущее удостоверение военнослужащего, членский билет Кайтселийта или справку о пройденной срочной военной службе, которую можно получить на сайте Сил обороны. Подробные условия предоставления скидок устанавливаются торговцами.
„Тот факт, что более 200 всевозможных компаний предлагают эти скидки, свидетельствует о высоком уровне поддержки обществом государственной обороны и защитников нашей страны. Например, в рамках данной недели Elron предлагает бесплатный проезд на основании справки о прохождении военной службы, а город Таллинн предлагает всем защитникам страны бесплатное посещение городских музеев, зоопарка и ботанического сада. Это хорошая возможность для всех резервистов приятно провести время со своими семьями перед отъездом на „Весенний шторм““, - добавил Рейснер.
Также недавно был учрежден Фонд резервистов для поддержки укрепления боеспособности и боевого духа резервистов. Фонд появился благодаря сотрудничеству между Целевым учреждением развития государственной обороны и Министерством обороны. Получаемые фондом пожертвования используются в зависимости от предпосылок и потребностей Сил обороны и Кайтселийта. Фонд принимает пожертвования от всех частных лиц и организаций. На сегодняшний день заключены соглашения о сотрудничестве с рядом компаний, которые отчисляют часть выручки в фонд.
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