В Эстонии началась первая Неделя резервистов: более 200 компаний предлагают скидки

„Резервисты – главная сила военной защиты Эстонии. Их готовность участвовать в обороне государства имеет решающее значение для нашей общей безопасности. Во время Недели резервистов у каждого есть возможность поддержать резервистов, участвуя в различных мероприятиях, делая пожертвования в Фонд резервистов или заказывая товары с нашим цифровым камуфляжем. Компании также могут предлагать скидки резервистам“, - сказал Мартин Рейснер, глава отдела стимулирования обороноспособности Министерства обороны.

Всего в Эстонии насчитывается более 90 000 обученных резервистов, готовность которых к участию в государственной обороне зависит от их личной мотивированности, а также от поддержки их семей, работодателей и общества в целом. Министерство обороны совместно с Силами обороны и Департаментом оборонных ресурсов проводит Неделю резервистов с 28 апреля до 6 мая для выражения признательности резервистам и информирования общественности об их роли. Однако все остальные военнослужащие также заслуживают признания, поэтому в рамках Недели резервистов более 200 различных компаний предлагают скидки, с которыми можно ознакомиться на сайте kaitsevaeteenistus.ee.

Эти скидки доступны всем действующим военнослужащим, прошедшим военную службу резервистам, призывникам и занимающим военные должности членам Кайтселийта. Помимо ношения формы, для подтверждения статуса резервиста и защитника Эстонии можно предъявить текущее удостоверение военнослужащего, членский билет Кайтселийта или справку о пройденной срочной военной службе, которую можно получить на сайте Сил обороны. Подробные условия предоставления скидок устанавливаются торговцами.