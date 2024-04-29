Хотите быть полезными? Неделя „Сделаем!“ начинается с демо-толоки в таллиннском детсаду

Сегодняшняя демо-толока в детском саду «Теремок радости» является символическим началом недели толок, которая кульминирует в субботу, 4 мая, в День полезных дел при участии десятков тысяч человек.

В этом году организаторы «Сделаем!» предлагает три фокус-темы: в сотрудничестве со Спасательным департаментом мы сделаем территорию вокруг водоемов и небольших водоемов более безопасной, вместе с программой «Зеленая школа» построим богатые биоразнообразием сады при детских садах и школах, а в рамках культурной столицы Европы 2024 года Тарту и Года культурного богатства Эстонии мы особо отметим культуру проведения толок и обогатим культурным опытом каждую толоку и занятое в ее проведении сообщество. Как и в предыдущие годы, каждый человек и сообщество по-прежнему сами решают, какую именно работу выполнить на толоке в рамках Дня полезных дел «Сделаем!».

Сегодняшняя демо-толока в детском саду «Теремок радости» является хорошим примером того, как городские учреждения, в том числе образовательные учреждения, при поддержке местного самоуправления могут вовлекать детей и взрослых в совместную работу ради увеличения биоразнообразия. В этом году при поддержке Таллиннской городской программы детских садов будут созданы 164 детских сада при городских учреждениях и 17 при частных учебных заведениях. Учебные сады в столице расположены в основном во дворах детских садов и школ и даже на крышах, а также учебные сады есть рядом с музеями, интересными центрами, молодежными центрами, благотворительными учреждениями, культурными центрами и другими центрами деятельности и поддержки. В минувшем сезоне в столичных образовательных садах работали более 36 тысяч малых и крупных городских садоводов.