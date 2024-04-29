Хотите быть полезными? Неделя „Сделаем!“ начинается с демо-толоки в таллиннском детсаду
В понедельник, 29 апреля, в таллиннском детском саду «Теремок радости» состоится демо-толока, открывающая неделю толок Дня полезных дел «Сделаем!», который состоится 4 мая по всей стране. На сегодня зарегистрировано уже более 900 толок и 13000 участников. Регистрация толок и участников продолжается по адресу www.teemeara.ee.
Сегодняшняя демо-толока в детском саду «Теремок радости» является символическим началом недели толок, которая кульминирует в субботу, 4 мая, в День полезных дел при участии десятков тысяч человек.
В этом году организаторы «Сделаем!» предлагает три фокус-темы: в сотрудничестве со Спасательным департаментом мы сделаем территорию вокруг водоемов и небольших водоемов более безопасной, вместе с программой «Зеленая школа» построим богатые биоразнообразием сады при детских садах и школах, а в рамках культурной столицы Европы 2024 года Тарту и Года культурного богатства Эстонии мы особо отметим культуру проведения толок и обогатим культурным опытом каждую толоку и занятое в ее проведении сообщество. Как и в предыдущие годы, каждый человек и сообщество по-прежнему сами решают, какую именно работу выполнить на толоке в рамках Дня полезных дел «Сделаем!».
Сегодняшняя демо-толока в детском саду «Теремок радости» является хорошим примером того, как городские учреждения, в том числе образовательные учреждения, при поддержке местного самоуправления могут вовлекать детей и взрослых в совместную работу ради увеличения биоразнообразия. В этом году при поддержке Таллиннской городской программы детских садов будут созданы 164 детских сада при городских учреждениях и 17 при частных учебных заведениях. Учебные сады в столице расположены в основном во дворах детских садов и школ и даже на крышах, а также учебные сады есть рядом с музеями, интересными центрами, молодежными центрами, благотворительными учреждениями, культурными центрами и другими центрами деятельности и поддержки. В минувшем сезоне в столичных образовательных садах работали более 36 тысяч малых и крупных городских садоводов.
Эева Кирсипуу-Вади, одна из организаторов программы «Зеленая школа» и координатор Тартуского Дома природы, считает очень важным сотрудничество с самоуправлениями. «Все начинается с инициативы самих детских садов и школ, но поддержка муниципалитетов очень помогает в формировании более широкого экономического мышления. Таким образом, вместе мы сможем освоить навыки, которые поддерживают устойчивый образ жизни, и с нуля привить привычки поведения, которым дети также будут с радостью обучать своих родителей», — пояснила она.
В преддверии мероприятий, включенных в программу культурной столицы Европы «Тарту 2024», в этом году состоятся и толоки, связанные с биоразнообразием. Кроме того, этой весной толоки по всей Эстонии будут обогащаться разнообразным культурным опытом. Рекомендации по культурным мероприятиям, а также примеры рассказов и музыки для толок можно найти на сайте «Сделаем!» по адресу: https://teemeara.ee/tahelepanu-all/kultuurielamus-talgutel
Этой весной, уже 17-ый год подряд, День полезных дел "Сделаем!" вновь вдохновит десятки тысяч человек по всей Эстонии объединить усилия и внести свой вклад в улучшение жизни в родных краях. День полезных дел "Сделаем", или Teeme Ära talgupäev, проводится в нынешнем формате в 15-ый раз и вырос из масштабной уборки всей территории Эстонии в 2008 году и последующего за ней всеэстонского мозгового штурма 2009-го года.
Организаторы Дня полезных дел «Сделаем!» который состоится в этом году 4 мая: Эстонский фонд природы, Эстонское движение деревень «Родной край» и образованная ими сеть. Спонсоры и партнеры мероприятия: Министерство внутренних дел, Спасательный департамент, Фонд Зигрид Раусинг, Dentsu, Bauhof, Nordic Hotel Forum, Программа «Зеленая школа» при Тартуском доме природы, Органический центр Эстонского университета естественных наук, Таллиннская программа городских образовательных садов, Министерство культуры, Фонд «Тарту 2024» и другие.
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