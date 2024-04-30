Аренда электросамоката или авто обернулась неприятным опытом? Читайте, на что следует обратить внимание!

Доказательная база также необходима в случае технических неполадок в работе приложения. Например, жалобы были основаны на сбоях в работе приложения, которые не позволили пользователю завершить поездку. В этом случае потребитель должен попытаться немедленно сообщить о проблеме либо через канал связи поставщика услуги, либо через официальную электронную почту компании. Извещение должно сопровождаться скриншотом или иными доказательствами того, что проблема имела место быть. Это крайне важно, поскольку в случае возникновения спора потребитель должен иметь возможность доказать обоснованность своих претензий . На рассмотрении комиссии всегда находится ряд дел, когда у сторон спора нет доказательств в поддержку своих утверждений и в таких случаях дело решается не в пользу потребителя .

Бремя доказывания ущерба также лежит на поставщике услуги как на истце. КППС постановила, что продавец должен доказать основание иска, также само требование о возмещении убытков по договору не должно быть голословным. Как и в суде, на стороны возлагается бремя доказывания фактов и утверждений, выдвинутых ими.

Однако если это именно вы нанесли ущерб автомобилю во время его использования, ваш первый шаг и обязанность - немедленно сообщить об этом поставщику услуги . Для этого необходимо сфотографировать повреждения автомобиля и отправить зафиксированные дефекты на официальный адрес электронной почты поставщика услуги. Уведомление через приложение также является приемлемым вариантом, но для общей ясности правильнее будет все же уведомить поставщика услуги о повреждении по электронной почте.

Во-первых, обязательно прочитайте условия предоставления услуги и ознакомьтесь со своими обязательствами, чтобы убедиться, что вы действуете правильно. Например, одним из важнейших требований при аренде автомобиля является то, что вы должны проверить его и зафиксировать все неисправности до того, как начнете движение . В противном случае поставщик услуги может потребовать от потребителя возмещения ущерба, как если бы последний сам причинил ущерб во время использования транспортного средства.

Также в жалобах указывается, что с поставщиком услуг невозможно связаться или что ответ получен на следующий день. Немыслимо, чтобы потребитель стоял у машины до тех пор, пока проблема не будет решена. В этом случае потребителю также следует зафиксировать проблему и незамедлительно отправить жалобу на официальный адрес электронной почты поставщика услуг, и крайне желательно попросить его подтвердить получение письма.

При прекращении поездки убедитесь, что она была прекращена в соответствии с условиями, установленными поставщиком услуги.

Будьте внимательны и завершите поездку таким образом, чтобы у вас впоследствии не возникло никаких дополнительных обязательств. Например, один спор касался того, что потребитель не завершил поездку в соответствии с условиями использования транспортного средства на онлайн-платформе. Потребитель заблокировал двери в приложении, но не нажал кнопку "закончить поездку", в результате чего использование автомобиля не было остановлено, и обязательство по арендной плате продолжало действовать. Потребитель посчитал, что поставщик услуги не имел права взимать арендную плату за то время, когда потребитель фактически не пользовался автомобилем. Комиссия пояснила, что, несмотря на неудачную попытку завершения поездки, транспортное средство все же находилось в распоряжении потребителя, и тот факт, что потребитель не пользовался им, не отменяет права торговца взимать арендную плату. Потребитель по итогу должен был оплатить время, в течение которого он не пользовался автомобилем, хотя, по его мнению, он завершил поездку.

Более внимательное прочтение условий и положений поможет избежать ненужной платы за аренду. Даже если речь идет о человеческой ошибке, поставщик услуги не обязан оплачивать убытки, понесенные в ходе неудачного прекращения пользования услугой.

Следите за тем, где можно парковать автомобиль.