Почему Маарду все привлекательней для покупки недвижимости и инвестиций?

Экономический потенциал роста: благодаря расположению Маарду рядом с портом Мууга и его ролью в качестве важного промышленного и логистического центра создаются предпосылки для долгосрочного экономического роста. Промышленные парки и логистические предприятия привлекают в регион рабочие места, что в свою очередь увеличивает спрос на жильё. Следовательно, вероятно, что стоимость недвижимости в Маарду будет расти со временем.

Терминал Rail Baltic: строительство грузового терминала нового международного железнодорожного проекта Rail Baltic в Маарду значительно повысит стратегическое значение региона как центра логистики и торговли. Это расширение инфраструктуры не только улучшит местные транспортные связи, но и приведет к увеличению экономической активности, что в свою очередь увеличит спрос на жилые и коммерческие помещения.

Более низкие цены на недвижимость: по сравнению с волостями Раэ и Йыэляхтме, цены на недвижимость в Маарду в целом более доступные. Это означает, что порог для инвестиций ниже, что может обеспечить большую доходность от инвестиций, особенно если развитие региона продолжится.

Расширение урбанизации: расширение границ города Таллин и всё большая интеграция пригородных районов в городскую инфраструктуру в будущем могут значительно повысить привлекательность Маарду. Это может привести к повышению цен на недвижимость и улучшению возможностей для аренды.

Транспортные связи: хорошее общественное транспортное сообщение и быстрый доступ к Таллину делают Маарду привлекательным местом для жизни для работников, которые хотят жить ближе к столице, но предпочитают более доступные жилищные расходы. Это увеличивает спрос на жилье, что в свою очередь поддерживает рост стоимости недвижимости.

Государственные и местные проекты развития: инвестиции правительства и местных органов власти в инфраструктуру и улучшение качества жизни в Маарду повышают привлекательность региона как для жизни, так и для инвестиций. Например, улучшение школ, дорог, парков и другой общественной инфраструктуры повышает стоимость недвижимости.