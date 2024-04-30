Почему Маарду все привлекательней для покупки недвижимости и инвестиций?(4)
Маарду, расположенный всего в 17 км от столицы Эстонии, в последние годы становится все более заметным на карте инвесторов и застройщиков. Причины этому многогранны: близость к Таллинну, развивающаяся инфраструктура и, что наиболее важно, изменяющаяся динамика цен на недвижимость, которая предоставляет уникальные возможности для вложений, считает маклер Павел Куусик.
Анализ текущей ситуации
На протяжении последних кварталов Маарду показывает интересные тренды в сегменте жилой недвижимости. Средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке в IV квартале 2023 года составила 1629 евро, что на 29% меньше по сравнению с 2022 годом. Это снижение цен может рассматриваться как вызов для текущих владельцев, но как возможность для новых инвесторов. Рассмотрим подробнее статистику:
1-комнатные квартиры в старых домах были проданы по средней цене 62 750 евро, показав незначительное снижение.
2-комнатные квартиры стали дороже на 3%, достигнув средней стоимости в 73 000 евро.
3-комнатные квартиры по средней цене 85 000 евро свидетельствуют о стабильности спроса в этом сегменте.
4-комнатные квартиры продавались за 112 500 евро, что также подчеркивает стабильность этого сегмента на рынке.
Сегмент новостроек
На фоне общего падения цен новостройки в Маарду продемонстрировали устойчивость, с основной сделкой за квартал на уровне 120 000 евро за 2-комнатную квартиру. Ограниченное количество предложений в этом сегменте делает его особенно привлекательным для застройщиков. Стабильные цены на новое жилье свидетельствуют о сохраняющемся спросе, что создает благоприятные условия для развития новых жилищных проектов.
Инвестиционный потенциал в сравнении с соседними волостями
Инвестирование в недвижимость Маарду может оказаться привлекательным выбором по многим причинам, особенно если сравнивать его с недвижимостью в волостях Раэ и Йыэляхтме. Вот несколько основных причин, по которым стоит инвестировать именно в Маарду:
Экономический потенциал роста: благодаря расположению Маарду рядом с портом Мууга и его ролью в качестве важного промышленного и логистического центра создаются предпосылки для долгосрочного экономического роста. Промышленные парки и логистические предприятия привлекают в регион рабочие места, что в свою очередь увеличивает спрос на жильё. Следовательно, вероятно, что стоимость недвижимости в Маарду будет расти со временем.
Терминал Rail Baltic: строительство грузового терминала нового международного железнодорожного проекта Rail Baltic в Маарду значительно повысит стратегическое значение региона как центра логистики и торговли. Это расширение инфраструктуры не только улучшит местные транспортные связи, но и приведет к увеличению экономической активности, что в свою очередь увеличит спрос на жилые и коммерческие помещения.
Более низкие цены на недвижимость: по сравнению с волостями Раэ и Йыэляхтме, цены на недвижимость в Маарду в целом более доступные. Это означает, что порог для инвестиций ниже, что может обеспечить большую доходность от инвестиций, особенно если развитие региона продолжится.
Расширение урбанизации: расширение границ города Таллин и всё большая интеграция пригородных районов в городскую инфраструктуру в будущем могут значительно повысить привлекательность Маарду. Это может привести к повышению цен на недвижимость и улучшению возможностей для аренды.
Транспортные связи: хорошее общественное транспортное сообщение и быстрый доступ к Таллину делают Маарду привлекательным местом для жизни для работников, которые хотят жить ближе к столице, но предпочитают более доступные жилищные расходы. Это увеличивает спрос на жилье, что в свою очередь поддерживает рост стоимости недвижимости.
Государственные и местные проекты развития: инвестиции правительства и местных органов власти в инфраструктуру и улучшение качества жизни в Маарду повышают привлекательность региона как для жизни, так и для инвестиций. Например, улучшение школ, дорог, парков и другой общественной инфраструктуры повышает стоимость недвижимости.
Развитие застройки частных домов в Мууга: планируемые проекты застройки частных домов в районе Мууга предлагают возможности для создания жилья высокого качества, которое будет привлекательно как для местных жителей, так и для людей, переезжающих из других регионов. Примером такого проекта является разработка Вииеаиа, где строятся новые, современные частные дома, предназначенные для обеспечения качественной жизни. Это приведет к росту населения и увеличению спроса не только на жилые помещения, но и на местные магазины, услуги и инфраструктуру, что в свою очередь повысит общую стоимость недвижимости в регионе.
В заключение, хотя инвестиции в недвижимость волостей Раэ или Йыэляхтме также могут предложить хорошую доходность, особенно учитывая их быстрое развитие и живописную окружающую среду, Маарду предлагает уникальное сочетание доступных цен, экономического потенциала роста и стратегического расположения, что в конечном итоге может обеспечить более высокую доходность от инвестиций.