Лаатс: правительство не хочет брать деньги там, где они есть. Вместо этого оно лезет в карман простым людям

„Новости о рекордных прибылях банков стали регулярными, однако правительство реформистов смотрит на происходящее сквозь пальцы и воздерживается от введения банковского налога. Совокупная прибыль действующих в Эстонии банков в первом квартале текущего года составила 444 млн евро, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Причина, по которой прибыли банков бьют все рекорды, – не выдающиеся результаты их работы, а повышение ставки Euribor, которое оплачивает население. Было бы справедливо, если бы часть банковской прибыли была направлена на оживление экономики Эстонии и таким образом возвращалась бы людям“, – сказал Лаатс.

По словам Лаатса, результатом политики нынешнего правительства стал рост неравенства – 60% национального богатства в Эстонии принадлежит 10 % населения, и подобная тенденция набирает обороты. „То, каким образом правительство пытается залатать дыры в бюджете, является по меньшей мере странным. Повышаются имеющиеся налоги и вводятся новые, в результате чего положение людей ухудшается, однако по какой-то причине правительств не хочет брать деньги оттуда, где они есть. Вдобавок ко всему запланированное Партией реформ изменение системы подоходного налога станет подарком для наиболее обеспеченных слоев населения. Например, человек, зарабатывающий 1200 евро в месяц, выиграет от этой реформы 6 центов в месяц, а зарабатывающий 2500 евро будет получать на 106 евро в месяц больше“, – пояснил Лаатс.