В Таллинне появится более 300 новых павильонов ожидания общественного транспорта

Вице-мэр Кристьян Ярван пояснил, что в этом году будет установлено 312 новых павильонов для ожидания общественного транспорта, в следующем году планируется заменить 280 павильонов.

„Новые павильоны более удобны и функциональны по сравнению с предыдущими павильонами. На тех остановках, где имеется стационарное электричество, павильоны будут оснащены инфотабло, показывающими время прибытия в режиме реального времени и другую информацию, касающуюся работы общественного транспорта. Также установят скамейки со спинками и подлокотниками, что особенно удобно для пожилых пассажиров“, - сказал Ярван.

Помимо этого, заказаны работы по проектированию электроснабжения остановок общественного транспорта, чтобы снабдить инфотабло как можно больше павильонов.

Новые павильоны ожидания общественного транспорта установит и в дальнейшем будет обслуживать предприятие JCDecaux Eesti OÜ.

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