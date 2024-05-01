ПАМЯТКА | Как легально платить меньше налогов?

Стоит помнить, что налоги необходимы для функционирования общества и государственных услуг, а хорошие налоговые поступления отвечают интересам всех граждан. При этом действует ряд налоговых льгот, целью которых является, например, стимулирование определенных отраслей и видов деятельности, оживление экономики и т. д. Есть различные рекомендации, которые помогут вам более осознанно планировать свои налоговые расходы.

Знать свои права и возможности полезно и работодателю, и работнику, ведь многие налоговые нюансы на самом деле касаются обеих сторон. Особенно это касается мелких предпринимателей, которые сами являются работодателями, поскольку предпринимательский риск также создает больше налоговых льгот.

Необлагаемый налогом доход – это часть дохода, с которой не взимается подоходный налог. Он применяется к людям, не достигшим пенсионного возраста и к людям, которые достигают или достигнут пенсионного возраста в течение года.

Налоговых льгот гораздо больше, чем вы думаете. Мы составили список всех налоговых льгот, которыми можно воспользоваться в 2024 году.