ПАМЯТКА | Как легально платить меньше налогов?(15)
Налоги в Эстонии продолжают расти, а уровень жизни населения постепенно ухудшается. Однако есть несколько способов, с помощью которых обычные люди и предприниматели могут в рамках закона сэкономить на налоговых выплатах. О них рассказывает Delfi Ärileht.
Стоит помнить, что налоги необходимы для функционирования общества и государственных услуг, а хорошие налоговые поступления отвечают интересам всех граждан. При этом действует ряд налоговых льгот, целью которых является, например, стимулирование определенных отраслей и видов деятельности, оживление экономики и т. д. Есть различные рекомендации, которые помогут вам более осознанно планировать свои налоговые расходы.
Знать свои права и возможности полезно и работодателю, и работнику, ведь многие налоговые нюансы на самом деле касаются обеих сторон. Особенно это касается мелких предпринимателей, которые сами являются работодателями, поскольку предпринимательский риск также создает больше налоговых льгот.
Необлагаемый налогом доход – это часть дохода, с которой не взимается подоходный налог. Он применяется к людям, не достигшим пенсионного возраста и к людям, которые достигают или достигнут пенсионного возраста в течение года.