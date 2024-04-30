30.04.2024, 10:46
„Один счет я получал примерно с 10 000 сообщений“. Житель Эстонии отправил в Австралию почти 2 миллиона фишинговых сообщений(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Супруги-мошенники по фамилии Лялль хоть и заказывали за чужой счет еду через фирму Bolt Food, но вожделенного богатства так и не дождались. Деньги супружеская пара из Тарту тратила на наркотики, относя вещи в ломбард, пишет портал Delfi.
„Насколько мне известно, они часто заказывали курьерскую доставку еды. Курьер оставлял пакет с едой перед дверью“, - рассказал следователям житель многоквартирного дома на улице К. Р. Якобсона в Тарту. Этот человек имел в виду супругов Кристьяна (30) и Кристель (44) Лялль, которые к весне 2020 года заказали в фирме Bolt Food продуктов на 4454 евро. В мае того же года компания Bolt сообщила об этом в полицию после того, как их платежные посредники подали иски о возврате денег на эту сумму.