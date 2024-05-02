Экономика
02.05.2024, 18:15

БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько в прошлом году заработали руководители представленных на бирже эстонских компаний

 (2)
Самый высокий доход - более 800 000 евро.
Больше всех заработал председатель правления недавно вышедшей на биржу компании Infortar Айн Ханшмидт.
Больше всех заработал председатель правления недавно вышедшей на биржу компании Infortar Айн Ханшмидт.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В прошлом году три исполнительных директора зарегистрированных на бирже компаний заработали более полумиллиона евро, причем у большинства из них зарплата выросла, - это следует из отчетов компаний. Данные проанализировал Ärileht.

Больше всех в прошлом году заработал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт, получивший за год 815 000 евро брутто - то есть 67 917 евро в месяц. Однако не всю эту сумму он получал в виде основного ежемесячного вознаграждения: 53% от общей суммы составил бонус за результаты работы за год в размере 435 000 евро.

Кроме того, Ханшмидт приобрел право на получение через три года 18 000 акций Infortar за 1 800 евро. При сегодняшней цене акций стоимость этих акций составит 684 000 евро, а при дальнейшем росте цены акций - еще больше. Это стало возможно благодаря 18 000 опционов по цене 0,1 евро за акцию - одной из самых щедрых опционных программ среди зарегистрированных на бирже компаний.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии