БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько в прошлом году заработали руководители представленных на бирже эстонских компаний

Больше всех в прошлом году заработал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт, получивший за год 815 000 евро брутто - то есть 67 917 евро в месяц. Однако не всю эту сумму он получал в виде основного ежемесячного вознаграждения: 53% от общей суммы составил бонус за результаты работы за год в размере 435 000 евро.