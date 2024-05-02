02.05.2024, 18:15
БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА | Смотрите, сколько в прошлом году заработали руководители представленных на бирже эстонских компаний(2)
Самый высокий доход - более 800 000 евро.
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году три исполнительных директора зарегистрированных на бирже компаний заработали более полумиллиона евро, причем у большинства из них зарплата выросла, - это следует из отчетов компаний. Данные проанализировал Ärileht.
Больше всех в прошлом году заработал председатель правления Infortar Айн Ханшмидт, получивший за год 815 000 евро брутто - то есть 67 917 евро в месяц. Однако не всю эту сумму он получал в виде основного ежемесячного вознаграждения: 53% от общей суммы составил бонус за результаты работы за год в размере 435 000 евро.