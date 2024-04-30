ЕС планирует улучшить условия труда практикантов. В Эстонии такой необходимости не видят

Согласно запланированной директиве, обычные трудовые отношения запрещено маскировать договором о практике. Государства-члены должны обеспечить меры контроля и проверки для выявления такого рода нарушений и борьбы с ними.

По оценке палаты, в Эстонии с этим серьезных проблем не замечено. В Эстонии практика используется в основном как дополнение к обучению для получения первого профессионального опыта, а в случае трудовых отношений в Эстонии может использоваться испытательный срок, регулируемый Законом о трудовом договоре.

Даже если стороны заключили договор о практике, который по своему содержанию соответствует трудовым отношениям, в Эстонии у практиканта и сегодня есть возможность обратиться в комиссию по трудовым спорам или в суд. Кроме того, у практиканта всегда есть право обратиться за помощью в Инспекцию труда.

Со вступлением директивы в силу у предприятий могут возникнуть различного рода опасения. При необходимости они должны иметь возможность доказать, что практикант имеет иные обязанности, нежели другие работники. Если объемы работы у практиканта меньше, то возникает вопрос, должен ли он получать оплату и в каком размере.

Если требования к практике будут слишком строгими, включая требования по оплате, то предприятия перестанут брать практикантов, что в свою очередь, будет сдерживать развитие молодежи и прирост новой рабочей силы, считают в палате.

Когда директива вступит в силу, пока неизвестно.

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