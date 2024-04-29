Кайтселийт разрабатывает боевой дрон „Злой еж“

„Реализуется проект с интересным названием - „Злой еж“. В рамках этого проекта [используются] легкие взрывные устройства - два-три килограмма взрывчатого вещества, которые крепятся на дронах. Это происходит в сотрудничестве с частным сектором“, - передает слова Тамма RusERR.

„Будут испытания. Планируется совместно с частным сектором произвести до 1000 дронов и передать их Украине, получить оттуда обратную связь. И если все будет работать, то цель состоит в том, чтобы те же самые дроны остались и у наших подразделений“, - добавил командующий Кайтселийтом.

Тамм сообщил, что Кайтселийт также продемонстрирует беспилотники на военном параде в День победы этим летом.

„Действительно, есть план показать и дроны. Поскольку сектор беспилотников быстро развивается и мы в Кайтселийте очень долго откладывали обучение использованию дронов, было бы хорошо показать, на каком уровне мы находимся, какие средства у нас есть и как мы можем ими управлять“, - пояснил Тамм.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.