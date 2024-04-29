Новости Эстонии
29.04.2024, 19:09

Реформы внутри министерств принесли нервозность и выгорание. Доверие к стабильности работы в публичном секторе пошатнулось

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Большинство специалистов не поняли суть реорганизации

Когда в апреле прошлого года к власти пришло новое правительство, работа министерств была пересмотрена. Цель была в том, чтобы сделать ее более эффективной, но сотрудники оказались зажаты в тисках процесса оптимизации.

Некоторые учреждения сократили, некоторые участки работы распределили по разным министерствам. Также были созданы два новых учреждения: Министерство климата и Министерство регионов и сельского хозяйства. Однако период подготовки и мероприятий был коротким, и решение стало неожиданностью для многих сотрудников, говорится в анализе, проведенном Институтом балтийских исследований по поручению Госканцелярии.

Анализ показывает, что разница между топовыми руководителями и специалистами была существенной. Если для топ-руководителей это было скорее задачей в стиле „давайте сделаем“, то для рядовых работников цель реорганизации оказалась довольно запутанной. 59% респондентов заявили, что она им непонятна.

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RusDelfi
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