29.04.2024, 19:09
Реформы внутри министерств принесли нервозность и выгорание. Доверие к стабильности работы в публичном секторе пошатнулось(1)
Большинство специалистов не поняли суть реорганизации
Когда в апреле прошлого года к власти пришло новое правительство, работа министерств была пересмотрена. Цель была в том, чтобы сделать ее более эффективной, но сотрудники оказались зажаты в тисках процесса оптимизации.
Некоторые учреждения сократили, некоторые участки работы распределили по разным министерствам. Также были созданы два новых учреждения: Министерство климата и Министерство регионов и сельского хозяйства. Однако период подготовки и мероприятий был коротким, и решение стало неожиданностью для многих сотрудников, говорится в анализе, проведенном Институтом балтийских исследований по поручению Госканцелярии.