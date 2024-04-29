Реформы внутри министерств принесли нервозность и выгорание. Доверие к стабильности работы в публичном секторе пошатнулось

Некоторые учреждения сократили, некоторые участки работы распределили по разным министерства м. Также были созданы два новых учреждения: Министерство климата и Министерство регионов и сельского хозяйства . Однако период подготовки и мероприятий был коротким, и решение стало неожиданностью для многих сотрудников, говорится в анализе, проведенном Институтом балтийских исследований по поручению Госканцелярии.

Анализ показывает, что разница между топовыми руководителями и специалистами была существенной. Если для топ-руководителей это было скорее задачей в стиле „давайте сделаем“, то для рядовых работников цель реорганизации оказалась довольно запутанной. 59% респондентов заявили, что она им непонятна.