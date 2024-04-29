Цахкна: Finnair и Тартуский аэропорт подвергаются кибератаке со стороны РФ. Это опасно

Прежде всего, в статье освещаются проблемы, с которыми на выходных столкнулась финская авиакомпания Finnair. Два рейса Finnair из Хельсинки в Тарту пришлось повернуть обратно из-за нарушения сигнала GPS.

Подавление GPS технически является относительно простой операцией, при которой глушащая сторона посылает радиосигнал, достаточно сильный, чтобы замаскировать сигналы спутников GPS. В целом можно приземлиться и без сигнала GPS, но аэропорт Тарту — один из немногих, где он необходим для захода на посадку.

„Если кто-то выключит вам фары во время вождения ночью, вы будете в опасности. Ситуация в регионе Балтийского моря вдоль границы с Россией становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать“, - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что этот вопрос следует обсудить со странами-союзниками. „Мы рассматриваем глушение GPS как часть враждебной деятельности России. Это считается кибератакой. Они угрожают нашему народу и нашей безопасности, и мы не собираемся этого терпеть“.

Эксперт по GPS Дана Говард подтвердила, что из-за помех увеличивается вероятность катастрофы. „Если убрать сигнал из навигации, полет станет менее эффективным и менее безопасным“, — сказала Говард.

О сбоях сигнала сообщалось в Польше, странах Балтии и Финляндии в течение нескольких лет, но с осени прошлого года проблема обострилась.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.