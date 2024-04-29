Цахкна: Finnair и Тартуский аэропорт подвергаются кибератаке со стороны РФ. Это опасно(24)
Министры иностранных дел стран Балтии предупреждают, что глушение сигнала GPS, организованное Россией, возросло до такой степени, что грозит стать причиной авиакатастрофы. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы рассказали об опасности в интервью Financial Times.
Прежде всего, в статье освещаются проблемы, с которыми на выходных столкнулась финская авиакомпания Finnair. Два рейса Finnair из Хельсинки в Тарту пришлось повернуть обратно из-за нарушения сигнала GPS.
Подавление GPS технически является относительно простой операцией, при которой глушащая сторона посылает радиосигнал, достаточно сильный, чтобы замаскировать сигналы спутников GPS. В целом можно приземлиться и без сигнала GPS, но аэропорт Тарту — один из немногих, где он необходим для захода на посадку.
„Если кто-то выключит вам фары во время вождения ночью, вы будете в опасности. Ситуация в регионе Балтийского моря вдоль границы с Россией становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать“, - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна добавил, что этот вопрос следует обсудить со странами-союзниками. „Мы рассматриваем глушение GPS как часть враждебной деятельности России. Это считается кибератакой. Они угрожают нашему народу и нашей безопасности, и мы не собираемся этого терпеть“.
Эксперт по GPS Дана Говард подтвердила, что из-за помех увеличивается вероятность катастрофы. „Если убрать сигнал из навигации, полет станет менее эффективным и менее безопасным“, — сказала Говард.
О сбоях сигнала сообщалось в Польше, странах Балтии и Финляндии в течение нескольких лет, но с осени прошлого года проблема обострилась.
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