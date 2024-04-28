28.04.2024, 21:11
Роберт Рооба о двух крупных поражениях подряд: тяжело психологически, допускаем глупые ошибки
ФОТО: Delfi Meedia
Сборная Эстонии по хоккею потерпела на ЧМ (первый дивизион, группа В) второе поражение подряд, уступив хозяевам турнира со счетом 1:6. Капитан сборной Роберт Рооба уверен, что наша сборная может играть намного лучше.
Вчера сборная Эстонии потерпела разгромное поражение от Украины (0:8), а сегодня, пусть и получилось забросить первую шайбу на турнире, но в ответ в наши ворота залетели шесть.